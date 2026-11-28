Il Costa Rica rifiuta l'ingresso a Francesca Albanese per presunti legami con il terrorismo. Roma condanna e la Corte Suprema ordina il trasferimento in hotel.

L'esperta italiana sui diritti umani Francesca Albanese ha lasciato il Costa Rica stamattina poco prima delle 8:00, ora italiana, dopo due notti trascorse bloccata nell'aeroporto internazionale di San José. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è finalmente fuori dal terminal e si appresta a raggiungere il Messico, dopo aver denunciato pubblicamente le condizioni della sua permanenza forzata e la sorveglianza costante da parte delle autorità migratorie.

I Dettagli del Blocco Aeroportuale e le Condizioni di Detenzione

La giurista di Ariano Irpino è rimasta intrappolata nello scalo costaricano per circa quarantotto ore, un periodo durante il quale ha descritto un ambiente caratterizzato da sedie scomode, luci intense, rumore costante e la mancanza di privacy. La situazione è peggiorata notevolmente quando un ordine della Corte Suprema costaricana, che avrebbe dovuto consentire il suo trasferimento in un hotel per riposare, non è stato rispettato dalle forze dell'ordine immigrazionistiche, portando Albanese a pubblicare richieste di aiuto sui social network.

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La Motivazione Ufficiale: Presunti Legami con il Terrorismo

Il governo del Costa Rica, guidato dalla presidente Laura Fernández, ha giustificato il respingimento sostenendo che fosse attivo un allarme internazionale nei confronti della relatrice Onu. Omer Badilla, capo della direzione generale per la migrazione e gli stranieri del ministero dell'Interno, ha dichiarato che l'esperta italiana era oggetto di questa allerta a causa di presunti "legami con atti terroristici". Badilla ha aggiunto che l'obiettivo era dissipare ogni dubbio riguardo al profilo di sicurezza di Albanese per la nazione centroamericana.

Le Reazioni Diplomatiche e il Supporto Internazionale

La decisione di San José ha provocato un immediato e forte malcontento da parte di Roma e delle istituzioni internazionali. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha confermato che il governo italiano ha sollecitato più volte le autorità costaricane a consentire l'ingresso alla giurista, considerandolo un atto di ingiustizia. Anche Volker Türk, alto commissario Onu per i diritti umani, ha invitato ufficialmente San José a riconsiderare il divieto di ingresso, sottolineando l'importanza di proteggere gli indipendenti esperti che operano sotto il mandato delle Nazioni Unite.

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Il Contesto Politico: Alleanze e il Rifiuto delle Accuse

Il caso si inserisce in un contesto geopolitico complesso, dato che la presidente costaricana Laura Fernández è una stretta alleata del presidente statunitense Donald Trump e ha avviato un riavvicinamento commerciale con Israele dal suo insediamento a maggio. Nonostante le sanzioni statunitensi contro Albanese per le sue critiche a Israele, l'università del Costa Rica aveva originariamente scelto di conferirle un dottorato honoris causa per il suo contributo accademico e la sua attenzione alle violazioni dei diritti, definendo la sua espulsione una "vergogna" che rivela il vero volto delle pressioni imperiali.

I Prossimi Passi e le Conseguenze per Francesca Albanese

Dopo aver respinto le accuse di legami terroristici come false e infondate, Albanese ha annunciato che il Costa Rica dovrà rispondere delle azioni compiute ai suoi danni. La Corte Suprema del Paese ha infine ordinato il trasferimento della relatrice verso il Messico, sua destinazione originale, interrompendo così la fase di stallo amministrativo e assicurandole la possibilità di completare il suo viaggio internazionale dopo aver subito una grave limitazione della libertà personale.