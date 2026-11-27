La relatrice Onu Francesca Albanene è stata bloccata all'aeroporto di San Jose dal Costa Rica. Le autorità citano allerte internazionali e presunti legami con il terrorismo.

Le autorità di immigrazione del Costa Rica hanno negato l'ingresso nel paese alla giurista italiana Francesca Albanese, relatrice indipendente delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. L'evento si è verificato all'aeroporto internazionale di San José, dove la relatrice aveva raggiunto la nazione centroamericana per ricevere un dottorato honoris causa dall'Università del Costa Rica. Il blocco è stato deciso immediatamente dopo il suo arrivo, impedendole di completare il percorso accademico previsto per il giorno seguente.

Giustificazione Ufficiale e Allerta Internazionale

Il Ministero dell'Interno costaricano, attraverso Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, ha comunicato che la decisione era basata su un'allerta internazionale pendente a carico di Albanese. Le autorità hanno dichiarato esplicitamente che tale allerta è legata a supposti collegamenti con atti terroristici. Badilla ha affermato in un video diffuso sui social network che l'intento era dissipare qualsiasi dubbio pubblico riguardo al profilo della relatrice e sottolineare le implicazioni per la sicurezza nazionale dello Stato.

Also read Il Costa Rica respinge Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi

Reazioni Diplomatiche e Contesti Politici

La reazione di Francesca Albanese è stata immediata e ferma. Attraverso il suo account X, l'esperta ha definito l'accaduto una vergogna, suggerendo che il vero volto dell'impero emerga quando si sfida il suo potere o si oltrepassano i limiti imposti. Ha documentato la situazione pubblicando una foto della propria valigia e dello zaino lasciati in una sala d'attesa dell'aeroporto, specificando che quella sarebbe stata la location della sua prima notte in Costa Rica. Il gesto ha sottolineato l'umiliazione subita nonostante il prestigio della nomina accademica.

Dal lato opposto, l'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha espresso piena approvazione per la mossa del governo costaricano. Danon ha scritto che coloro i quali utilizzano il mandato Onu per diffondere propaganda e legittimare organizzazioni terroristiche devono rispondere delle proprie azioni. Questa posizione riflette una tensione diplomatica crescente, considerando che la presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è una stretta alleata del presidente statunitense Donald Trump.

Advertisement

Professionista Indipendente e Sanzioni Precedenti

È fondamentale precisare che Francesca Albanese, nata ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, opera come relatrice indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. La sua posizione giuridica la separa chiaramente dall'organizzazione internazionale stessa, poiché le opinioni e le analisi formulate non rappresentano la postura ufficiale dell'Onu. Nonostante ciò, Albanese è già stata oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, una misura punitiva scaturita dalle sue critiche rigorose nei confronti del trattamento riservato ai palestinesi da parte di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Il contesto politico regionale è ulteriormente complicato dall'orientamento del governo costaricano. Dall'insediamento della presidente Fernández lo scorso maggio, il paese ha avviato un significativo riavvicinamento commerciale e diplomatico con Israele. Questa svolta politica contrasta con la missione stessa di Albanese, che da tempo accusa lo Stato ebraico di genocidio e altri crimini di guerra, rendendo il suo ingresso nel paese virtualmente impossibile agli occhi delle attuali autorità.

Motivazioni Accademiche e Conseguenze Immediate

L'Università del Costa Rica aveva inizialmente selezionato Francesca Albanese per il dottorato honoris causa annuale basandosi sul suo solido percorso accademico. Le istituzioni hanno citato la sua vasta esperienza, la sua ricca produzione bibliografica e la sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni del diritto internazionale. La revoca dell'ingresso ha quindi non solo bloccato la carriera della giurista in quel momento, ma ha anche creato un danno reputazionale all'iniziativa accademica che aveva invitato una figura così polarizzante.

L'incidente di San José rappresenta un caso emblematico delle difficoltà incontrate dai funzionari Onu indipendenti quando le loro indagini o dichiarazioni entrano in conflitto con gli interessi strategici dei governi nazionali. La presenza di un'allerta internazionale, sebbene vaga nei dettagli pubblici, ha avuto un effetto immediato e decisivo, dimostrando come la sicurezza nazionale venga utilizzata come strumento di esclusione politica. Il futuro della relazione tra la relatrice speciale e i paesi centroamericani rimane incerto alla luce di questi eventi.