Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sanzionata da Trump

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata sanzionata dall'amministrazione Trump dopo aver criticato duramente Israele. La decisione non è stata spiegata formalmente, ma ha portato alla rimozione dalla 'lista nera' e a un blocco a livello globale con l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito e di eseguire qualsiasi transazione bancaria.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati , Francesca Albanese , ha dovuto ottemperare a un'ordinanza giudiziaria dopo aver criticato duramente Israele. Il sito web del Dipartimento del Tesoro non ha fornito una spiegazione formale per questa decisione, ma ha ufficializzato la rimozione dalla 'lista nera', che comporta un blocco a livello globale con l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito e di eseguire qualsiasi transazione bancaria .

Albanese era stata sanzionata l'anno scorso con il divieto di ingresso negli Stati Uniti e di apertura di conti bancari nel Paese. La notizia è arrivata poco dopo che il consiglio di Parigi ha respinto con 76 voti a favore e 48 contrari la proposta presentata dal partito di sinistra 'La France Insoumise' per conferirle la cittadinanza onoraria della città. A sostenere la bocciatura della mozione sono stati i gruppi Mouvement démocrate (MoDem), Renaissance e socialisti e repubblicani.

A favore del conferimento della cittadinanza hanno invece votato Verdi, La France Insoumise e i comunisti. Nel dibattito in aula, il consigliere di Parigi in quota MoDem ed eurodeputato di Renew Europe, Gozi, ha contestato duramente la proposta, sostenendo che la cittadinanza onoraria di Parigi non può diventare uno strumento militante né un simbolo di radicalizzazione politica.

Gozi ha ricordato alcune dichiarazioni di Albanese sul conflitto israelo-palestinese e sul 7 ottobre, definendo 'gravissime' le parole con cui aveva sostenuto che 'la violenza di oggi deve essere contestualizzata'. Albanese è stata accusata di avere una posizione ostile agli interessi statunitensi, auspicando una condanna del tribunale dell'Aia.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato di 'sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani', aggiungendo che la 'campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata'. Da allora Albanese non può entrare nel territorio statunitense e non ha accesso ai suoi conti correnti bancari.

Nel luglio 2025, per il suo sostegno alle indagini della Corte penale internazionale contro funzionari israeliani e statunitensi, la relatrice aveva accusato, tra le altre cose, le principali aziende tecnologiche statunitensi di fornire un supporto cruciale alle operazioni militari israeliane nei territori palestinesi. Albanese era stata accusata di avere una posizione ostile agli interessi statunitensi, auspicando una condanna del tribunale dell'Aia.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva parlato di 'sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani', aggiungendo che la 'campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata'. Da allora Albanese non può entrare nel territorio statunitense e non ha accesso ai suoi conti correnti bancari.

La relatrice Onu ha più volte denunciato di non avere più una carta di credito e di essere 'costretta a girare con i contanti', definendo il provvedimento punitivo e persecutorio





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