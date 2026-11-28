La relatrice Onu Francesca Albanese è stata trattenuta in aeroporto in Costa Rica al suo arrivo giovedì. Il governo costaricano ha negato l'ingresso citing legami terroristici, una accusa che la stessa Albanese definisce false. Segue la cronaca del fermo.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, è stata fermata dalle autorità costaricane all'aeroporto del Paese centroamericano durante il suo arrivo giovedì. L'invitata dall'università locale per ricevere un dottorato honoris causa è rimasta in detenzione fino alla mattina seguente, subendo un trattamento che la stessa definisce umiliante e privo di dovute garanzie procedurali.

Condizioni di Detenzione in Aeroporto

Albanese ha rivelato che non le è stato offerto né acqua né cibo durante il fermo, mentre le è stato indicato che, se avesse desiderato dormire, avrebbe potuto utilizzare la cella di detenzione presente in struttura. Non ha potuto né lavarsi né recuperare i propri oggetti personali nel corso delle ore trascorse trattenuta. Il suo passaporto diplomatico è stato sequestrato e si trova attualmente in possesso dell'agente della sicurezza aviaria che funge da guardia durante la detenzione.

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Negazione Ingresso e Accuse Terroristiche

Il Costa Rica ha ufficialmente negato l'ingresso alla diplomatica citando presunti legami con organizzazioni terroristiche. Questa affermazione è stata rilanciata da diversi media italiani e smentita categoricamente dalla relatrice, che definisce le accuse totalmente menzognere. Albanese chiarisce di non aver mai negato i fatti del 7 ottobre, confutando le narrazioni pubblicate sulla stampa che attribuiscono tale posizione alla sua figura.

Interrogatori e Decisioni di Sicurezza

Dopo aver superato le domande di rito e la raccolta delle impronte digitali all'Ufficio immigrazione, le è stata comunicata un'allerta di sicurezza. Quando ha chiesto se l'alerte fosse legata ad altri paesi come gli Stati Uniti, l'agente addetto si è allontanato tornando dieci minuti dopo con un documento di espulsione. La diplomatica ha chiarito che non avrebbe compiuto alcun passo senza prima comunicare con gli enti che l'avevano invitata.

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Confronto con la Sicurezza e Deportazione

Invece di essere trasferita in una stanza più confortevole come annunciato, Albanese è stata portata al gate di Air France per essere deportata a Parigi. Dieci agenti di sicurezza hanno intimato il salita sull'aereo, ma la relatrice ha rifiutato di muoversi, sostenendo che qualsiasi allontanamento sarebbe avvenuto solo con le sue gambe e su un aereo scelto da lei. L'accusa ufficiale di terrorismo è emersa soltanto dieci ore dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

Reazioni Internazionali e Contesto Politico

La notizia del fermo ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre il governo italiano, rappresentato dal sottosegretario Butti, avverte sui rischi energetici per le famiglie e le imprese, il governo costaricano mantiene la posizione di aver agito in linea con le proprie normative di sicurezza. La vicenda sottolinea la complessità delle relazioni diplomatiche e l'uso del passaporto diplomatico in contesti di crisi politica globali.