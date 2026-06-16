Francesca Barra perde il padre: 'Ci ha ridotto il cuore in brandelli'

La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha perso recentemente il padre, Francesco Michele, e ha espresso il suo dolore su Instagram. Ha ricevuto un'ondata di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan. La giornalista ha descritto il padre come un uomo straordinario e empatico, capace di migliorare le vite degli altri. Ha sottolineato come il padre sia stato circondato dall'affetto dei suoi tre figli e otto nipoti fino alla fine. Francesca Barra ha anche ricordato i momenti più dolci e intimi della loro vita insieme, dai campi di papaveri raccolti insieme alle scampagnate fotografiche, fino alle favole inventate sugli stagni e le rane. Ha descritto il padre come un uomo gentile e determinato, nato in Calabria e trasferitosi in Basilicata. Il messaggio si conclude con una dedica alla fortuna di aver avuto un padre così determinante.
Francesca Barra ha perso recentemente il padre, Francesco Michele, e ha espresso il suo dolore su Instagram, dove ha ricevuto un'ondata di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan.
La giornalista e scrittrice ha descritto il padre come un uomo straordinario e empatico, capace di migliorare le vite degli altri. Ha sottolineato come il padre sia stato circondato dall'affetto dei suoi tre figli e otto nipoti fino alla fine. Francesca Barra ha anche ricordato i momenti più dolci e intimi della loro vita insieme, dai campi di papaveri raccolti insieme alle scampagnate fotografiche, fino alle favole inventate sugli stagni e le rane.
Ha descritto il padre come un uomo gentile e determinato, nato in Calabria e trasferitosi in Basilicata. Il messaggio si conclude con una dedica alla fortuna di aver avuto un padre così determinante
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Addio a Francesco Michele Barra, il padre di Francesca Barra: un uomo gentile e determinanteLa giornalista e scrittrice Francesca Barra ha reso pubblico il suo dolore per la perdita del padre, Francesco Michele Barra, attraverso un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram. L'uomo, che aveva 78 anni, era un commercialista stimato e aveva ricoperto la carica di parlamentare della Repubblica. Nel post, diventato in pochi minuti un luogo di condivisione e affetto per migliaia di utenti, Francesca Barra ha scelto di restituire un ritratto intimo e familiare dell'uomo, focalizzandosi sul suo ruolo di padre, marito e nonno.
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