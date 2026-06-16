Francesca Barra perde il padre: 'Ci ha ridotto il cuore in brandelli'

La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha perso recentemente il padre, Francesco Michele, e ha espresso il suo dolore su Instagram. Ha ricevuto un'ondata di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan. La giornalista ha descritto il padre come un uomo straordinario e empatico, capace di migliorare le vite degli altri. Ha sottolineato come il padre sia stato circondato dall'affetto dei suoi tre figli e otto nipoti fino alla fine. Francesca Barra ha anche ricordato i momenti più dolci e intimi della loro vita insieme, dai campi di papaveri raccolti insieme alle scampagnate fotografiche, fino alle favole inventate sugli stagni e le rane. Ha descritto il padre come un uomo gentile e determinato, nato in Calabria e trasferitosi in Basilicata. Il messaggio si conclude con una dedica alla fortuna di aver avuto un padre così determinante.

Francesca Barra ha perso recentemente il padre, Francesco Michele, e ha espresso il suo dolore su Instagram, dove ha ricevuto un'ondata di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan.

La giornalista e scrittrice ha descritto il padre come un uomo straordinario e empatico, capace di migliorare le vite degli altri. Ha sottolineato come il padre sia stato circondato dall'affetto dei suoi tre figli e otto nipoti fino alla fine. Francesca Barra ha anche ricordato i momenti più dolci e intimi della loro vita insieme, dai campi di papaveri raccolti insieme alle scampagnate fotografiche, fino alle favole inventate sugli stagni e le rane.

Ha descritto il padre come un uomo gentile e determinato, nato in Calabria e trasferitosi in Basilicata. Il messaggio si conclude con una dedica alla fortuna di aver avuto un padre così determinante





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