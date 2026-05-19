Francesca Cirina cerca di incontrare l’uomo che le ha salvato da un incidente

Una donna di 30 anni lavora al ristorante Il Barracuda di Marina di Cecina e ha vissuto un incidente quando era una bambina. Dopo 23 anni, ha capito che per superare completamente quel trauma, doveva parlare con i protagonisti principali di quella giornata.

CECINA (LIVORNO).

«Vorrei chiudere un cerchio, la prima fase della mia vita. Per questo vorrei incontrare l’uomo che mi ha salvato quando avevo 7 anni, che ha chiamato i soccorsi in tempo. Non so cosa gli dirò, mi viene in mente solo un enorme grazie. Ma sono sicura che le parole mi verranno quando e se riuscirò a trovarlo».

Francesca Cirina ha 30 anni, ha due figlie, lavora al ristorante Il Barracuda di Marina di Cecina. Da tempo rivive il dramma del 3 febbraio 2003, il giorno del suo incidente quando era una bambina. E dopo 23 anni ha capito che per superare totalmente quel trauma doveva parlare con i protagonisti principali di quella giornata.

«E’ stata una frase pronunciata da mia zia mentre la stavo portando all’ospedale per un problema al piede. “Anche tu sei sopravvissuta grazie a quel ragazzo che ha chiamato i soccorsi”, mi ha detto mentre stavamo parlando del destino e degli incidenti. Lì ho compreso in maniera chiara che c’era una persona che avrei dovuto ringraziare».

«Prima ero una bambina che ha sofferto tanto per le conseguenze di quell’incidente. Due anni dopo mia madre morì di tumore e la vita mi ha costretto a superare altri traumi. Dopo la frase di mia zia, ho riaperto il fascicolo sanitario dell’incidente, ho parlato con mio padre, con un’altra zia e con una volontaria della Misericordia che quel giorno venne a soccorrerci. Ho cercato di rimettere insieme i pezzi e capire bene cosa fosse accaduto».

«Ero appena tornata da scuola, mia madre venne a prendermi al pulmino e mi disse: “Siccome hai preso un bel voto, ti porto a comprare le figurine che ti piacciono”. Non ne avevo voglia, ma non volevo dire no a mia madre. Abitavamo a Orciano Pisano, con la macchina siamo andate a Lorenzana. La strada era scivolosa, pioveva quel giorno.

Sulla strada del ritorno, c’erano due macchine che viaggiavano a forte velocità. Una era una Porsche, guidata da un carabiniere, che ci è venuta addosso. Io ero seduta dietro, con la cintura allacciata. La cintura si è spezzata, sono volata davanti, ho spaccato il parabrezza e sono finita nel campo.

Mia madre è rimasta incastrata nell’abitacolo e l’hanno tirata fuori i soccorritori».

«Non c’era nessuno sulla strada. Il primo ad arrivare sul posto dell’incidente è stato quel ragazzo che ha chiamato i soccorsi. Prima mi hanno portato all’ospedale di Pontedera, poi di corsa al Meyer, in rianimazione. Sono stata in coma 10 giorni, intubata, un sondino per alimentarmi.

Il dottore disse a mio padre: “Mi dispiace, ma in tutta verità la bambina non supererà la notte”. I medici hanno fatto un grandissimo lavoro. Mi sono risvegliata dopo 10 giorni, ero sempre sotto morfina perché i dolori erano forti. Ho avuto un trauma cranico, un trauma facciale, traumi addominali.

Non ho lo zigomo destro, anche se non si vede. Ho una mascella ricucita, una cicatrice in testa e una sulla pancia, soffro ancora di cefalee forti. E’ stato un incidente mortale, stando ai verbali e ai soccorritori. Sono viva per miracolo».

«Non avevo più l’uso delle gambe, ho dovuto fare tanto esercizio per rimettermi in piedi. Piano piano sono tornata a scuola, ho ricominciato a vivere. Due anni dopo mia madre è morta e non ho mai trovato il coraggio di riaffrontare il discorso dell’incidente. Quando qualcuno cominciava a parlarne, mi mettevo a piangere e la storia finiva lì».

«Sono cresciuta, maturata, sono una persona completamente diversa oggi. Ma vorrei chiudere questo cerchio della mia vita. So che quel ragazzo aveva circa 30 anni, guidava un furgone bianco, c’erano sua moglie e un bimbo piccolo con lui. Stando ai volontari, aveva uno spiccato accento fiorentino.

Mi piacerebbe incontrarlo e dirgli grazie per essersi fermato quel giorno e aver chiamato i soccorsi. La mia vita è continuata per una questione di minuti»





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Incidente Salvato Cercare Incontrare Grazie

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