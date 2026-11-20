Francesca Fagnani torna su Rai 2 il 24 novembre con Belve. La conduttrice chiarisce la decisione di sciogliere l'esclusiva fino al 2027 e le future prospettive.

Il conto alla rovescia per il ritorno in prima serata di Francesca Fagnani è ufficialmente iniziato. La conduttrice di 49 anni presenterà tre nuove puntate di Belve su Rai 2 a partire dal prossimo 24 novembre. Il programma torna a centrare l'attenzione del grande pubblico con ospiti di altissimo profilo, tra cui l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attore Pierfrancesco Favino e la personaggio televisivo Gemma Galgani.

La notizia del ritorno di Belve arriva in un momento cruciale per la carriera della giornalista, che ha recentemente intrapreso una strada legale per modificare il proprio rapporto con l'azienda di Stato. Nel corso di un'intervista lunga e dettagliata pubblicata sul Venerdì di Repubblica, Fagnani ha spiegato come si sono evolute le sue relazioni con la Rai dopo che, ad agosto, il suo procuratore ha recapitato una lettera formale ai vertici del servizio pubblico.

Also read Rai, Ranucci sospeso: niente tv e stipendio per 10 giorni

Rottura dell'esclusiva con la Rai

Francesca Fagnani ha chiarito che l'obiettivo della lettera inviata ai vertici Rai era la risoluzione anticipata del contratto di esclusiva, che la legava all'azienda fino alla primavera del 2027. La decisione è stata presa a seguito di un profondo incrinamento nei rapporti professionali e personali con l'ente televisivo. Fagnani ha dichiarato di essersi mossa di conseguenza a comportamenti scorretti da parte dell'azienda, senza però entrare nel dettaglio delle accuse.

La conduttrice ha ribadito la propria linea di riservatezza sulle comunicazioni interne, specificando che non ha rilasciato commenti ulteriori perché ritiene che tali questioni debbano restare tali. Fagnani ha smentito categoricamente l'esistenza di un accordo sottobanco con Mediaset, definendo il piano B come inesistente. Ha affermato di non aver mai pensato a una fuga, onorando l'esclusiva con la Rai con la massima correttezza professionale.

Advertisement

La gavetta professionale e i ringraziamenti

Nonostante le tensioni attuali, Francesca Fagnani ha espresso riconoscenza alla Rai per averle dato la possibilità di crescere professionalmente. Ha ricordato come il servizio pubblico abbia ospitato il suo format provenendo da un'esperienza più circoscritta sul canale Nove. Fagnani ha lodato la modalità con cui la televisione pubblica ha testato i programmi in seconda serata, permettendone la crescita in prima serata senza bruciare la risorsa umana che rappresenta.

Prima di diventare un fenomeno cult, Fagnani ha affrontato una gavetta ventennale iniziata a New York nei giorni dell'11 settembre 2001. Il percorso è iniziato con compiti umili come la sistemazione di videocassette nella sede Rai americana, per poi evolversi grazie alla formazione sul campo accanto a firme storiche come Giovanni Minoli e Michele Santoro. Questa esperienza le ha insegnato a gestire ego ingombranti senza far sentire le persone delle rock star.

Le prospettive future e la vita privata

Il nome di Francesca Fagnani era circolato come possibile sostituta di Federica Sciarelli per lo storico programma di Rai 3. Fagnani ha confermato di aver accettato con entusiasmo la proposta, dichiarando che non avrebbe reinventato il format ma vi avrebbe solo aggiunto la propria personalità. Ha sottolineato che dire sì a questo nuovo incarico non avrebbe significato cancellare Belve, ma avrebbe richiesto il servizio a un tipo di programma diverso, affidandosi a una squadra di giornalisti molto brava.

La conduttrice guarda alla sua relazione con il compagno Enrico Mentana, con cui è legata sentimentalmente dal 2013, con grande realismo e maturità. Fagnani ha spiegato che l'amore cambia forma nel tempo e che la fase dell'innamoramento è idilliaca ma di breve durata. Il collante che tiene unita la coppia, e che deriva anche dal legame con la madre scomparsa quando lei aveva 39 anni, è un'idea di famiglia fondata sull'affetto e sulla cura reciproca.