Intervista esclusiva di Francesca Fagnani sul ritorno di Belve su Rai2 il 24 novembre. Le ragioni del rifiuto a Beppe Grillo, Roberto Vannacci e le tensioni con Viale Mazzini.

Francesca Fagnani chiarisce i motivi del suo rifiuto a intervistare Beppe Grillo, Roberto Vannacci e delle tensioni con Viale Mazzini, nel contesto del ritorno di Belve su Rai2. La conduttrice e giornalista ha fornito una lunga intervista al Venerdì di Repubblica, svelando i retroscena legati al 24 novembre, data ufficiale del ritorno del programma. Nel programma, gli ospiti confermati includono Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, ma manca un nome che sembrava già definito.

Il rifiuto di Beppe Grillo e i paletti editoriali

La giornalista ha spiegato che l'accordo per intervistare Beppe Grillo era inizialmente concordato, ma è poi crollato a causa delle condizioni poste dall'ex garante del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riferito da Fagnani, dopo l'intesa iniziale, sono arrivate telefonate con pretese di controllo sulle domande, con frasi come "non è che puoi decidere tu le domande amico mio". Questo criterio di autonomia editoriale inaccettabile ha portato al fallimento dell'incontro. La conduttrice ha ribadito che la libertà di scelta delle domande è un principio fondamentale del suo lavoro giornalistico.

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Negoziati con l'entourage di Roberto Vannacci

Anche una proposta proveniente dall'entourage di Roberto Vannacci è stata declinata da Francesca Fagnani. Il portavoce dell'ex politico aveva inizialmente proposto l'intervista, ma Fagnani non si è sentita a suo agio nell'accettare. Ha spiegato che la proposta era arrivata durante una fase di campagna promozionale, e lei non voleva che il programma Belve fosse strumentalizzato a scopo politico o di immagine. La conduttrice ha preferito mantenere la distanza, evitando qualsiasi associazione che potesse compromettere l'indipendenza del suo lavoro. Questa decisione mostra una linea etica precisa nel拒绝 di essere utilizzata come strumento di comunicazione politica.

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Tensioni con Viale Mazzini e lettera alla Rai

Fagnani ha anche parlato delle tensioni estive con Viale Mazzini, il programma che conduceva prima di Belve. A luglio, aveva inviato una lettera alla Rai per chiedere la rescissione del contratto, che poi è rimasto in vigore fino alla fine dell'anno. Ha chiarito di non avere ancora accordi con Mediaset o altre reti, definendo la sua mossa una presa di posizione di principio. Ha affermato di comportarsi correttamente, accusando invece Viale Mazzini di comportamenti scorretti nei suoi confronti. Questa situazione ha creato un clima di tensione che ha influenzato le sue successive decisioni professionali.

Delusione su Chi l'ha visto e Report

La conduttrice ha espresso delusione per la gestione della vicenda relativa a Chi l'ha visto, il programma per cui aveva espresso entusiasmo iniziale, e per l'accostamento del suo nome a Report a sua insaputa. Quando le era stato proposto di condurre Chi l'ha visto, Fagnani aveva detto subito sì, promettendo di non reinventarlo ma di metterci la sua personalità. Ha sottolineato che dire sì non significava cancellare Belve, ma essere disponibile per altri progetti. Tuttavia, la mancata realizzazione e le polemiche successive hanno creato scompiglio, portando a una ripensamento sulle sue scelte future.