Francesca Giacosa unisce la caccia al tartufo bianco con il ruolo di giudice sensoriale alla Fiera di Alba. Un ritratto di chi cerca l'eccellenza nelle Langhe contro la siccità climatica.

Francesca Giacosa, 42 anni, vive stabilmente a La Morra, comune cuore delle Langhe in Piemonte, dove il suo lavoro e la sua passione si intrecciano indissolubilmente con il territorio. La sua giornata inizia immersa nei boschi circostanti Alba, non come semplice turista, ma come professionista esperta. Come "trifolera", ovvero cercatrice di tartufi, dedica le ore del mattino alla ricerca del pregiato fungo ipogeo, guidata dai suoi due cani Lagotto Romagnolo di nome Coco e René, razze specificamente addestrate per questo scopo dal momento in cui erano cuccioli.

La ricerca del tartufo nelle Langhe

Il lavoro di Francesca nel bosco è intenso e richiede una resistenza fisica notevole, poiché cammina per circa 14 chilometri tra il mattino e le 16:00. Gestisce un bosco privato nella zona di Lirano, dove detiene un permesso esclusivo per la caccia, rendendo questo ambiente il suo ufficio quotidiano che cambia costantemente con le stagioni. Accompagna anche turisti che desiderano vivere l'esperienza della raccolta nei Boschi di Lirano, guidandoli per un'ora e mezza. È fondamentale chiarire che i tour non sono "pilotati": non vengono interrati tartufi preventivamente per simulare ritrovamenti, quindi i visitatori possono tornare a mani vuote. Se la ricerca è fruttuosa, i tartufi trovati diventano proprietà di Francesca, salvo accordi diversi stabiliti in anticipo con chi desidera acquistarli.

Also read Francesca Albanese Espulsa dal Costa Rica per Allerta Sicurezza

Impatto del cambiamento climatico

La ricerca del Tartufo Bianco d'Alba sta affrontando sfide ambientali crescenti legate al clima. Francesca segnala che è diventato sempre più difficile localizzare i funghi a causa della siccità estiva, un fenomeno che lega direttamente la sua attività alle dinamiche del cambiamento climatico. Nonostante le difficoltà, il processo di individuazione rimane affascinante: l'arrivo dei cani, che si fermano ad annusare il terreno, permette di distinguere tra tartufo nero e quello bianco, molto più profumato, in base al livello di eccitazione manifestato dagli animali. Una volta individuata la traccia, si procede allo scavo con uno zappino, tenendo conto che il fungo può trovarsi a diverse profondità nel suolo.

Giudice di analisi sensoriale

Al termine della mattinata, Francesca cambia ruolo per dedicarsi all'apprezzamento dell'eccellenza prodotta. Svolge il lavoro di giudice di analisi sensoriale alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che si svolge ogni sabato e domenica fino al 6 dicembre. In questa veste, seleziona i migliori esemplari portati dai cercatori locali, offrendo ai visitatori che intendono acquistare i prodotti consigli personalizzati. Questi consigli garantiscono un'ulteriore tutela per i compratori, assicurando qualità e autenticità. Nel periodo della fiera, le pause pranzo sono spartane e avvengono rapidamente mentre è ancora nel bosco, consumando il cibo portato da casa, definito scherzosamente "schiscetta".

Advertisement

Formazione ed esperienze lavorative

Il percorso formativo di Francesca Giacosa è multidisciplinare e spazia dall'architettura alla gestione ambientale. Si è laureata in Architettura a Grenoble e nel 2011 ha conseguito un master in Cambiamento climatico. La sua carriera professionale ha messo in luce l'impegno verso l'inclusione sociale: dal 2012 al 2013 ha collaborato con la cooperativa Pausa Caffè di Torino, che promuove l'inserimento lavorativo di detenuti. Successivamente, nel 2014, ha gestito ad Alba il progetto La cucina di Pina, dedicato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Educazione e vita privata

Oltre alla caccia e alla valutazione, Francesca partecipa attivamente alla divulgazione ambientale. Collabora con il Progetto Educativo Lirano, un'iniziativa di educazione all'aperto per studenti dai 6 ai 14 anni ospitata presso l'azienda agricola biodinamica di Enrico Rivetto a Lirano. Due volte l'anno, accompagna i ragazzi alla ricerca del tartufo con Coco e René, trasmettendo rispetto per la natura. Nel tempo libero, rientra a casa per una serata tranquilla sul divano a guardare cartoni animati con la figlia Adele. A volte, un tartufo trovato viene cucinato con un uovo per essere gustato in solitaria, ma l'esperienza migliore rimane condividerlo con gli amici.