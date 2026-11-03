Francesca Mannoia sostiene studenti occupati a Roma: la mobilitazione si amplia

La cantautrice Francesca Mannoia visita gli studenti occupati a Roma, sostenendo le proteste. La mobilitazione coinvolge 35 istituti scolastici nella Capitale con nuove date di sciopero.

La cantautrice romana Francesca Mannoia è intervenuta a sostegno degli studenti occupati presso un istituto scolastico del quartiere Prati a Roma. L'artista si è unita alle studentesse presenti nel cortile dell'edificio insieme alle giovani attrici Nicole Rossi e Sofia Iacuitto. L'incontro si è svolto subito dopo un laboratorio di cittadinanza critica e femminista condotto da Eleonora de Nardis e Michela Bonafoni.

Intervento di Mannoia tra gli studenti a Roma

La presenza di Mannoia ha segnato un momento di forte emotività per gli studenti riuniti in cerchio durante la mezzogiorno del martedì. La cantautrice ha rivolto un discorso diretto ai ragazzi, sottolineando come l'occupazione non sia un semplice gesto simbolico. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale di vicinanza alle richieste della collettiva studentesca, rafforzando la visibilità pubblica della protesta.

Also read Fiorella Mannoia: Matrimonio con Carlo, tour De André e polemiche sul gender

Durante l'incontro, gli studenti hanno interagito con l'artista attraverso selfie e gesti di ammirazione. Il momento è stato registrato e diffuso successivamente dai canali social del collettivo. Il video ha utilizzato come sottofondo la celebre canzone "Quello che le donne non dicono", consolidando il legame tra la musica di Mannoia e le istanze femminili portate avanti dalla protesta.

Estensione della mobilitazione a tre istituti

La mobilitazione studentesca si sta espandendo rapidamente in diverse parti della città. A supporto della protesta hanno annunciato la sospensione delle lezioni anche gli istituti Avogadro, Pinturicchio e Caravillani. Questa decisione amplifica l'impatto delle proteste, coinvolgendo un numero crescente di studenti e famiglie nella dinamica dell'occupazione scolastica.

Advertisement

Il numero totale delle scuole occupate dall'inizio dell'anno scolastico è salito a 35 nella Capitale. Questa cifra riflette la crescente intensità del movimento studentesco, che sta riuscendo a coordinare azioni simultanee in diverse sedi. La coordinazione tra i diversi collettivi ha permesso di mantenere alta l'attenzione sui temi discussi nelle aule occupate.

Posizione della scuola e preoccupazioni istituzionali

La direzione scolastica ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell'edificio. La preside ha diffidato ospiti e sedicenti esperti dal partecipare alle attività degli studenti, definendo la situazione attuale una forma di illegalità. Le autorità scolastiche hanno evidenziato come la mancanza di controlli adeguati costituisca un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone presenti.

Nonostante le occupazioni, i presenti hanno dedicato parte del tempo alle pulizie e alla riqualificazione degli spazi. Questa attività mira a dimostrare la responsabilità degli studenti nel gestire l'edificio. La tensione rimane alta tra le richieste di dialogo degli studenti e le rigidità amministrative della direzione.

Prossimi appuntamenti e scioperi nazionali

Il calendario delle proteste prevede ulteriori appuntamenti significativi nelle prossime settimane. Il movimento ha programmato uno sciopero studentesco internazionale per il 20 novembre. Questa data segna un nuovo punto di converge delle energie studentesche a livello globale, puntando a sensibilizzare l'opinione pubblica.

Advertisement

Inoltre, è in programma una grande manifestazione contro il governo, la guerra e il carovita fissata per il 12 dicembre. Questi eventi rappresenteranno l'occasione per portare le istanze delle scuole occupate nel dibattito pubblico più ampio. La continuità delle azioni garantirà che le problematiche sollevate non scompaiano dall'agenda politica e sociale.