Francesca Michielin: il matrimonio come atto di resistenza contro le difficoltà esterne

La cantautrice vicentina propone una visione del matrimonio come atto di resistenza contro le difficoltà esterne e come impegno che ha un preciso peso sociale.

Francesca Michielin , cantautrice vicentina, sposa la sua visione del matrimonio come atto di resistenza contro le difficoltà esterne. La scelta di fare coppia diventa una scommessa sociale in un'epoca complessa come quella attuale.

La cantante propone una piccola rivoluzione culturale modificando la celebrazione religiosa e chiedendo di accogliere dei figli anziché avere dei figli. Questo concetto di famiglia deve sganciarsi dai vecchi schemi legati esclusivamente alla procreazione e aprire le porte a persone, storie e diversità. L'obiettivo non è isolarsi all'interno della propria casa, ma costituire un nucleo solido capace di dare supporto anche a chi viene costantamente etichettato come diverso.

I temi legati all'impegno e alla visione della società moderna sono al centro di Magia Bianca, il nuovo album della cantautrice in uscita proprio il 12 giugno. In una realtà che spinge sempre più verso l'individualismo e l'isolamento solipsistico, l'unione matrimoniale per la cantante diventa un impegno che ha un preciso peso sociale





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