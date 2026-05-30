Francesca Michielin: mentre si godeva la terza scaletta il cuore ha battito a 130 battiti min d'ora. Ci ha pensato una sana dose di gilda a chiamarla in ospedale: parla di un malore al palco e di sorprese in casa.

Scrittura recuperata dalla fonte originale in cui vengono riportate le parole di Francesca Michielin.

Francesca Michielin la racconta a Passa dal BSMT: una donna rimasta senza il rene sinistro dopo una grave operazione per giuntopatia. Dopo l'evento, ha parlato degli sfortunati accadimenti durante l'ultima esperienza a Sanremo e nella sua vita.

Ha ammesso di essersi avvicinata a una lettura più simbolica di quanto accaduto, pur non sottovalutando le conseguenze pratiche. Inoltre, ha parlato del periodo difficile prima e dopo il Festival, dove ha dovuto fare i conti con presunte preoccupazioni e ha condiviso il suo feeling dopo una serie di imprevisti al suo arrivo sul palco e durante la serata stessa. Dopo le feste, si è ritirata in solitudine e subì un crollo emotivo durante il suo compleanno.

Continua a lottare e ha bisogno di tempo per recuperare e accettare il suo nuovo stato. Inoltre, ha parlato dell'arresto del compagno della mamma, Estate, e degli eventi estremi politici e climatici nella Capitale. Anche Tiziano Ferro ha parlato della sua famiglia non accorgersi nemmeno della sua partecipazione al Festival di Sanremo





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