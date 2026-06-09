Francesca Michielin si sposa: confermati i matrimonio con Davide Spigarolo

La cantante Francesca Michielin ha confermato le nozze imminenti con Davide Spigarolo durante un'intervista al Corriere della Sera, parlando anche del suo nuovo album 'Magia Bianca' e della sua crescita personale.

La cantante Francesca Michielin ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera le voci sulle sue imminenti nozze con Davide Spigarolo , tecnico di atletica e figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio.

La notizia era circolata dopo la pubblicazione degli atti matrimoniali nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica. L'intervista, incentrata sul sesto album in studio 'Magia Bianca', disponibile dal 12 giugno, ha offerto anche spunti sulla sua crescita personale e professionale. Michielin ha descritto il progetto discografico come un concept che celebra una femminilità alternativa e perturbante, lontana dall'ideale angelicato, trovando parallelismi con l'immaginario de 'Il trono di spade' come storia di rivalsa femminile.

Ha spiegato che gli artisti collaboratori, tra cui Angelica, Patrizia Laquidara, Veronica Lucchesi, Caparezza e Ceneri, non sono semplici featuring ma 'spettri' che arricchiscono il concept. Riguardo alla vita privata, la cantante ha riflettuto sul passaggio dall'età giovanile all'età adulta, affermando di aver preso in mano le redini della sua vita artistica e di non curarsi più dei doveri legati all'immagine di piccola popstar.

Ha poi annunciato il matrimonio imminente, dichiarando di sentirsi pronta a questo passo e di cercare non la tranquillità ma 'il furore della felicità'. Davide Spigarolo, 32 anni, ex saltatore in alto, è oggi tecnico federale, osteopata e allenatore della sezione salti del Gruppo Atletico Bassano 1948 di Santa Croce





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