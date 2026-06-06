Francesca Michielin si sposa: pubblicazioni nei comuni di Bassano e Marostica. Nuovo album "Magia bianca" in uscita a giugno.

La cantautrice Francesca Michielin e il compagno Davide Spigarolo, preparatore atletico figlio dell'ex campionessa Gabriella Dorio, hanno reso pubbliche le pubblicazioni di matrimonio. Il matrimonio dovrà celebrarsi entro sei mesi. La coppia, sempre molto riservata, affronta contemporaneamente il lancio del nuovo album "Magia bianca", in uscita il 12 giugno, anticipato dai singoli "Una donna non può" e "Strega comanda".

La cantautrice Francesca Michielin e il compagno Davide Spigarolo , preparatore atletico e figlio della leggendaria atleta Gabriella Dorio , sono prossimi al matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio sono apparse nei comuni di origine dei futuri sposi, Bassano del Grappa per la cantante e Marostica per il partner, fissando un termine di sei mesi per la cerimonia.

La coppia ha sempre privilegiato la privacy, condividendo raramente momenti della loro vita privata sui social media, con l'artista che ha sempre sostenuto di voler far parlare la propria musica piuttosto che il gossip. Parallelamente a questo evento personale, Michielin si appresta a lanciare il suo nuovo album "Magia bianca", previsto per il 12 giugno, anticipato dai singoli "Una donna non può" e "Strega comanda" disponibile dal 5 giugno.

Questo momento segna una fase di rinnovamento sia nella vita privata che in quella professionale della musicista veneta, che a quasi sedici anni dal suo debutto continua a evolversi artisticamente senza abbandonare la riservatezza che la contraddistingue





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