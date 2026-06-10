L'intervista di Francesca Pascale a Monica Setta si è trasformata in un brioso e inaspettato botta e risposta che ha unito confessioni intime e ironia politica.
L'intervista concessa da Francesca Pascale a Monica Setta nel salotto di 'Storie di donne al bivio' si è trasformata, negli ultimi minuti, in un brioso e inaspettato botta e risposta che ha unito confessioni intime e ironia politica.
L'ospite della trasmissione in onda su Rai Due ha letteralmente servito un assist alla conduttrice, stuzzicandola sulla natura delle domande appena ricevute ed esclamando: Non abbiamo parlato di sesso. Setta non si è fatta pregare e ha colto immediatamente la provocazione: Beh, adesso me l'hai offerta su un piatto d'argento. Parliamone. Era molto passionale la vostra intesa?.
Il pensiero, inevitabilmente, è andato subito alla storica storia d'amore che Pascale ha avuto con Silvio Berlusconi. Dall'intervista è emerso un ritratto dell'ex presidente caratterizzato da profonda gratitudine, nostalgia e ammirazione per la sua straripante vitalità. Pascale ha delineato i contorni di un legame che è stato per lei una vera e propria scuola di vita, dichiarando: Il presidente mi ha insegnato tutto quello che poteva a una ragazza di 20 anni.
Io devo tutto a Dio e alla mia mamma e alle mie sorelle, ma tutto quello che so di pratico, lo devo a lui. Quello che più mi manca di lui è la sua leadership che non è solo politica. Intimamente mi manca tutto, ma soprattutto le sue spalle. Poi lui era molto passionale, gli piaceva godere nella vita a tavola nella sessualità.
Era uno felice. Davanti a questo ricordo così intimo, la conduttrice ha commentato: Insomma, ti manca molto. Un'affermazione che ha spinto l'ospite a chiudere il siparietto con una battuta pungente rivolta all'attuale scenario politico: Ma credo manchi anche alla sinistra. Una provocazione raccolta subito da Setta con un sorriso: lo chiederemo ad Elly Schlein quando arriva.
Il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi lo investo tra b&b e resort di lusso. Parla Francesca PascaleLa parabola sentimentale di Pascale è da anni al centro delle cronache rosa nazionali per l'importanza dei legami che l'hanno vista protagonista. La relazione più celebre e duratura rimane quella con Silvio Berlusconi. Successivamente, Pascale ha intrapreso un nuovo e importante capitolo sentimentale legandosi alla cantante Paola Turci.
La loro unione, culminata con un matrimonio celebrato in Toscana, si è conclusa in modo turbolento negli ultimi mesi, tanto che entrambe oggi raccontano come sia stato
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