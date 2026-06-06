Francesca Pascale racconta l'amore travolgente con Berlusconi: gelosia, regali e confidenze

Nella prima puntata di Storie al bivio di sera, Francesca Pascale si confida su Silvio Berlusconi, tra gelosia, doni e riflessioni sulla politica e i diritti civili.

Nella prima puntata di stagione di Storie al bivio di sera, in onda martedì 9 giugno su Rai2, Francesca Pascale si è raccontata a Monica Setta, aprendo il suo cuore sull'amore travolgente che l'ha legata a Silvio Berlusconi .

La ex compagna del Cavaliere ha svelato dettagli inediti della loro relazione, fatta di passione, gelosia e grandi gesti.

'Non sono mai stata propensa al matrimonio', ha confessato, 'le mie nozze con Paola Turci hanno stupito anche me. Sono state dettate più dal dolore per la morte di Silvio che dalla logica. Qui non si tratta di capire di chi è la colpa, nessuno ne ha. Ho vissuto in un vortice dopo la perdita di Silvio e la sofferenza ha dettato alcune scelte'.

Pascale ha poi raccontato episodi di gelosia: 'Quante gliene ho fatte passare. Lo spiavo, controllavo le lettere, i telefoni. Lui rideva, a tratti era lusingato dalla mia gelosia. Una sera capitai a casa sua senza avvisare e lo trovai a cena con alcune donne.

Le cacciai tutte'. Il racconto si è spostato sui regali: 'Mi ha coperto di doni e amore. Amo le moto e la mia prima Harley Davidson me la fece trovare sotto un albero di Natale. Mi disse: non ho mai voluto comprare la moto ai miei figli per paura.

A te l'ho donata, ma non ti do le chiavi. Un'altra volta mi ha regalato 100 rose ma poi, siccome non amava i fiori recisi, la volta dopo mi comprò un roseto. L'ho amato con tutto il cuore, mi ha insegnato la vita e la politica'. Riguardo alle nozze con Marta Fascina, Pascale ha commentato: 'Ho visto la foto e il presidente aveva uno sguardo ironico.

Allora mi viene da sorridere: anche quella volta lui aveva fatto felice chi lo amava con un colpo di genio'. Sulla politica: 'Candidarmi io? Me lo ha chiesto il centro destra e anche Matteo Renzi, ma ho detto e dirò sempre no. Preferisco battermi con le mie associazioni per i diritti civili. Non bastano i finanziamenti al Gay Pride, il tema va affrontato da tutti i partiti perché riguarda la libertà di ognuno'.

Infine, un pensiero per Marina Berlusconi: 'Le voglio molto bene. Faccio in modo di sentirla vicino quando posso. Mi piacerebbe che scendesse in campo, ma so bene che il papà non voleva e sono già contenta che lei e Piersilvio si interessino al partito'. L'intervista ha toccato anche momenti intimi: 'Io e il Presidente ci siamo amati in modo travolgente.

Lui era molto passionale e io dimezzerei gli anni che mi restano da vivere per passare anche solo un giorno con Silvio'. Con queste parole, Francesca Pascale ha regalato al pubblico un ritratto inedito del suo amore per Berlusconi, tra dolcezza e tormento. La sua storia, raccontata con sincerità, mostra il lato più umano di un uomo che ha segnato la storia italiana, e di una donna che ha vissuto accanto a lui con passione e intensità.

Il programma, condotto da Monica Setta, si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca storie vere e toccanti, nel segno della profondità e dell'emozione





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