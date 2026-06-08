Francesca Rizzello rompe il silenzio: 'Mio fratello mi ha accoltellata 19 volte e rideva'

Francesca Rizzello, sopravvissuta a un'aggressione da parte del fratello affetto da gravi disturbi psichiatrici, racconta la sua storia dopo sette anni di silenzio. La donna, oggi 43enne, è stata accoltellata 19 volte dal fratello e ha rischiato di morire. Dopo l'aggressione, Francesca ha deciso di parlare per accendere i riflettori sulle difficoltà vissute dalle famiglie che convivono con persone affette da gravi disturbi psichici. La donna sottolinea la necessità di garantire cure e assistenza a chi soffre di patologie psichiatriche complesse e lancia un appello alle istituzioni: 'Le famiglie non possono essere lasciate sole'.

Francesca Rizzello , una donna di 43 anni, ha deciso di rompere il silenzio dopo sette anni e raccontare la sua storia drammatica. Nel 2019, il fratello di Francesca, affetto da gravi patologie psichiatriche, l'ha accoltellata 19 volte, portandola tra la vita e la morte.

Dopo l'aggressione, Francesca è andata in arresto cardiaco ed è rimasta in coma per settimane. Oggi, Francesca convive ancora con le conseguenze fisiche e psicologiche di quell'aggressione e ha deciso di parlare per accendere i riflettori sulle difficoltà vissute dalle famiglie che convivono con persone affette da gravi disturbi psichici. Secondo Francesca, la famiglia aveva più volte chiesto aiuto ai servizi sanitari, ma non aveva ricevuto risposte adeguate alla gravità della situazione.

Nonostante la paura, Francesca non rinnega il legame con il fratello e sottolinea la necessità di garantire cure e assistenza a chi soffre di patologie psichiatriche complesse. Il suo appello è rivolto alle istituzioni: 'Le famiglie non possono essere lasciate sole'





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