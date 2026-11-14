Francesca Tuscano morte: Procura chiede archiviazione caso vaccino Astrazeneca

La Procura di Bari richiede l'archiviazione nel caso della morte di Francesca Tuscano a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca. Il PM ritiene non sussistano responsabilità.

La Procura di Bari ha depositato la terza richiesta di archiviazione nel caso riguardante la morte di Francesca Tuscano, una giovane di 32 anni deceduta a seguito della somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca. L'iter giudiziario, che ha coinvolto approfondimenti su presunti errori medici e organizzativi, si chiude con questa nuova determinazione dell'ufficio inquirente, che lascia ora al giudice la decisione finale sul destino del fascicolo. La famiglia della vittima, rappresentata da avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, ha già espresso posizioni di contrasto alle precedenti istanze di chiusura.

Verdetto del PM su responsabilità sanitaria

Il Pubblico Ministero ha motivato la richiesta di archiviazione sostenendo che, pur accertando un nesso causale tra la vaccinazione e l'evento trombotico fatale, non è possibile stabilire che le conoscenze scientifiche disponibili alla data dei fatti imponessero di non somministrare il vaccino. Il testo dell'ordinanza sottolinea come emerso durante le indagini che il segnale relativo a rarissimi eventi trombotici era stato tempestivamente valutato dalle competenti autorità regolatorie europee. In particolare, le valutazioni dei comitati scientifici dell'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al 22 marzo 2021 avevano confermato un favorevole rapporto beneficio-rischio del prodotto AstraZeneca.

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Rapporto con le precedenti richieste giudiziarie

Questa terza istanza si inserisce in un contesto giudiziale già caratterizzato da dinamiche conflittuali. La Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) Angela Nutini aveva già disposto in precedenza di approfondire le indagini su entrambe le precedenti richieste di archiviazione. La prima volta, il sostituto procuratore aveva chiesto la chiusura argomentando l'assenza di responsabilità del personale sanitario che aveva praticato la vaccinazione, posizione che aveva incontrato l'opposizione dei familiari. Successivamente, la Gip aveva disposto nuovi approfondimenti sul ruolo delle autorità sanitarie centrali, segnalando pareri e disposizioni contraddittorie sull'utilizzo del vaccino nella popolazione più giovane.

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Nuovi approfondimenti organizzativi e scientifici

Dopo un mese di ulteriori indagini, la procura aveva formulato una seconda richiesta di archiviazione, ma la magistratura inquirente aveva disposto un nuovo step investigativo per individuare possibili responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e attuazione della campagna vaccinale. Nella terza richiesta, il Pubblico Ministero ha ribadito come le conoscenze allora disponibili non consentissero di individuare nella giovane età, nel sesso femminile o nell'assunzione di estroprogestinici specifici fattori di rischio tali da imporre l'esclusione dalla vaccinazione. Le autorità sanitarie non avrebbero potuto considerare tali elementi come controindicazioni assolute alla somministrazione del farmaco in quel periodo storico specifico.

Posizioni della famiglia e prossimi step

La difesa della famiglia Tuscano, assistita dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, non ha mai accettato la tesi dell'assenza di colpa, sostenendo la necessità di attribuire responsabilità per l'evento mortale. Ora la palla passa al giudice Angela Nutini, che dovrà pronunciarsi se accogliere o meno la terza richiesta di archiviazione della Procura di Bari. La decisione finale stabilirà se chiudere definitivamente le indagini preliminari o qualora si ritenesse necessario procedere con atti ulteriori per accertare eventuali colpe nell'erogazione della prestazione sanitaria. Questo caso rimane un punto di riferimento nel dibattito pubblico sulle responsabilità legate alla campagna vaccinale del 2021.