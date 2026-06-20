Francesca Valentino, l'italiana morta nel resort: la sua storia raccontata in tv

Una donna originaria di Caserta, dopo un lungo periodo vissuto a Roma, dove si era fatta conoscere come insegnante di danza, aveva deciso di cambiare completamente vita trasferendosi a Santo Domingo e aveva partecipato al programma Sky 'Mollo tutto e cambio vita' per raccontare la scelta di lasciare l'Italia insieme al fratello. A Bayahibe, piccolo borgo di pescatori reso celebre dalle sue spiagge, aveva costruito una nuova esistenza: lì aveva conosciuto il compagno, sposandolo dieci anni fa e diventando madre di due bambine. Tuttavia, un grave incendio ha distrutto il resort dove viveva e ha causato la morte di Francesca.

Francesca Valentino , chi era l'italia na morta nel resort: aveva lasciato l'Italia per Santo Domingo , la sua storia raccontata in tv. Aveva due figlie in seguito al grave incendio che ha distrutto Bravo Viva Dominicus Beach .

Avrebbe compiuto 46 anni a luglio. Era mamma di due bambine. Originaria di Caserta, dopo un lungo periodo vissuto a Roma, dove si era fatta conoscere come insegnante di danza, aveva deciso di cambiare completamente vita trasferendosi a Santo Domingo e aveva partecipato al programma Sky 'Mollo tutto e cambio vita' per raccontare la scelta di lasciare l'Italia insieme al fratello.

A Bayahibe, piccolo borgo di pescatori reso celebre dalle sue spiagge, aveva costruito una nuova esistenza: lì aveva conosciuto il compagno, sposandolo dieci anni fa e diventando madre di due bambine, riporta Repubblica. città in cui gestiva un bed & breakfast nel centro storico. Pur vivendo di nuovo in Campania, manteneva legami stretti con la Repubblica Dominicana, dove si trovava in questi giorni per una vacanza e per rivedere amici e parenti.

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità dominicane, un incendio ha colpito le aree comuni del resort Viva Wyndham Dominicus Beach, situato proprio a Bayahibe, costringendo all'evacuazione circa 1.700 persone. Francesca era riuscita a raggiungere la spiaggia insieme agli altri ospiti durante le operazioni di fuga, ma sarebbe stata raggiunta da una densa nube di fumo che le ha causato un grave problema respiratorio.

Trasportata d'urgenza da personale sanitario locale verso una struttura ospedaliera di La Romana, è morta poco dopo a causa delle conseguenze dell'inalazione di fumo, come riportato da un primo accertamento medico. Proprio il giorno precedente alla tragedia, Francesca aveva condiviso su Facebook uno scatto delle figlie, accompagnato da commenti scherzosi di amici sul loro essere ormai, a tutti gli effetti, 'dominicane di Caserta'





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