Francesco Chiofalo Subito a Tatuaggio Istantaneo in Italia: L’Intervento Estremo e le Polemie

L’ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo, si è sottoposto a un tatuaggio istantaneo realizzato in Italia, un intervento estremo che ha trasformato una seduta tradizionalmente lunga mesi in un’unica operazione chirurgica durata quasi otto ore. La scelta ha suscitato polemiche e preoccupazioni, ma Chiofalo non sembra intenzionato a fermarsi.

Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé con un’altra scelta destinata a dividere il pubblico. L’ex protagonista di Temptation Island , oggi influencer seguito da oltre un milione di follower, si è sottoposto a il primo 'tatuaggio istantaneo' realizzato in Italia.

Un intervento estremo, documentato dalle telecamere de Le Iene, che ha trasformato una seduta tradizionalmente lunga mesi in un’unica operazione chirurgica durata quasi otto ore. Negli anni, Francesco Chiofalo ha raccontato apertamente i numerosi ritocchi estetici affrontati: dal naso agli zigomi, passando per il cambio del colore degli occhi e il trapianto della barba. Stavolta, però, il livello si alza ancora.

L’influencer ha deciso di tatuarsi l’intera schiena attraverso una tecnica innovativa già diffusa negli Stati Uniti, affrontando anestesia totale e un lungo intervento in sala operatoria. Il tatuaggio istantaneo consiste nella realizzazione completa di un disegno in una sola sessione, mentre il paziente viene sedato. Nel caso di Francesco Chiofalo, il lavoro ha riguardato un grande mandala sulla schiena eseguito dal professionista Christopher Dän.

Prima dell’operazione, l’influencer si è mostrato sicuro della scelta: 'Non voglio cambiare idea, mi sono già proiettato l’estate con il tatuaggio', ha detto davanti alle telecamere. L’intervento non è stato semplice. Dopo le procedure mediche di rito, Chiofalo è stato intubato e sottoposto all’anestesia generale. L’operazione è durata 7 ore e 49 minuti.

'La guarigione è migliore, il colore uniforme', ha spiegato il professionista al termine della seduta. Soddisfatto anche Francesco Chiofalo, che ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto: 'Anziché metterci otto mesi, in un pomeriggio ho fatto'. Attorno alla scelta di Francesco Chiofalo, però, non sono mancate le polemiche. La fidanzata Manuela Carriero aveva espresso apertamente la sua contrarietà, definendolo 'folle' e 'pazzo', così come la madre dell’influencer aveva manifestato forti preoccupazioni.

Del resto, il tatuaggio istantaneo non è una procedura priva di rischi. Come ogni intervento con anestesia totale, anche questo comporta possibili complicazioni. Negli ultimi mesi si è parlato molto di casi internazionali legati a questa pratica, compreso quello di un influencer brasiliano morto dopo un arresto cardiaco durante un intervento simile. Nonostante tutto, Francesco Chiofalo non sembra intenzionato a fermarsi.

Anzi, ha già lasciato intendere di stare pensando ad altre operazioni estetiche, compreso un possibile allungamento delle gambe. Una nuova trasformazione che, ancora una volta, promette di far discutere





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