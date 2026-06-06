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Francesco De Carlo:

Cultura E Spettacolo News

Francesco De Carlo:
Francesco De CarloComicoScrittore
📆6/6/2026 11:48 PM
📰LaStampa
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Francesco De Carlo è un comico e scrittore italiano che ha conquistato il pubblico americano con le sue battute e ha pubblicato il suo primo romanzo. La sua storia è stata certificata dall'ospitata aldi Jimmy Fallon e ha pubblicato il suo primo sorprendente romanzo, una storia che vede il suo protagonista passare da un guaio all'altro, un misurato mix di divertimento e dramma. De Carlo è in Italia con il suo nuovo spettacolo, Francesco,

Francesco De Carlo l'America l'ha trovata davvero. L'ha fatta a suon di battute, facendo ridere in una lingua che non è la sua e conquistando anche il pubblico americano come stand-up comedian .

Il suo successo è stato certificato dall'ospitata aldi Jimmy Fallon, mica una cosa che capita tutti i giorni. Il 19 maggio è uscito anche il suo primo sorprendente romanzo, una storia che vede il suo protagonista passare da un guaio all'altro, un misurato mix di divertimento e dramma che ti fa continuamente venire voglia di dire: e adesso che succederà? Intanto De Carlo è in Italia con il suo nuovo spettacolo, Francesco,

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LaStampa /  🏆 16. in İT

Francesco De Carlo Comico Scrittore Stand-Up Comedian Jimmy Fallon Romanzo Italia America

 

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