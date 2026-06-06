Francesco De Carlo è un comico e scrittore italiano che ha conquistato il pubblico americano con le sue battute e ha pubblicato il suo primo romanzo. La sua storia è stata certificata dall'ospitata aldi Jimmy Fallon e ha pubblicato il suo primo sorprendente romanzo, una storia che vede il suo protagonista passare da un guaio all'altro, un misurato mix di divertimento e dramma. De Carlo è in Italia con il suo nuovo spettacolo, Francesco,

Francesco De Carlo l'America l'ha trovata davvero. L'ha fatta a suon di battute, facendo ridere in una lingua che non è la sua e conquistando anche il pubblico americano come stand-up comedian .

Il suo successo è stato certificato dall'ospitata aldi Jimmy Fallon, mica una cosa che capita tutti i giorni. Il 19 maggio è uscito anche il suo primo sorprendente romanzo, una storia che vede il suo protagonista passare da un guaio all'altro, un misurato mix di divertimento e dramma che ti fa continuamente venire voglia di dire: e adesso che succederà? Intanto De Carlo è in Italia con il suo nuovo spettacolo, Francesco,





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francesco De Carlo Comico Scrittore Stand-Up Comedian Jimmy Fallon Romanzo Italia America

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le distanze in chiesa alla prima comunione di IsabelDurante la prima comunione della figlia Isabel, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno evitato di sedersi vicini, scatenando commenti e analisi sulle dinamiche della loro separazione.

Read more »

Ritrovato il telefono bianco di Francesco Dolci, chiave nell'inchiesta sulla profanazione della tombaIl cellulare, cercato invano dai carabinieri per settimane, è stato consegnato dallo stesso Dolci agli inquirenti. Al suo interno le chat con l'ex compagna potrebbero contenere messaggi rilevanti per ricostruire i fatti. L'indagine riguarda il vilipendio di cadavere legato al caso di profanazione della tomba.

Read more »

Torino, non solo Abate per la panchina: resistono anche le piste Di Francesco e JuricNon c'è solo Ignazio Abate tra i papabili per la panchina del Torino.

Read more »

Francesco Labartino: l'ingegnere aerospaziale che di notte diventa pasticciereLa storia di Francesco Labartino, ingegnere aerospaziale torinese che ha intrapreso parallelamente la carriera di pasticciere, scoprendo come metodo e precisione scientifica si applichino anche all'arte dei dolci. Sostenuto da famiglia e amici, sogna di aprire un laboratorio artigianale

Read more »