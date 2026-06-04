Il docufilm su Francesco De Gregori diretto da Stefano Pistolini racconta la sua vita e la sua carriera. L'artista ha scelto di non proporre l'ennesima biografia celebrativa, ma di mostrare la sua vera natura.

Francesco De Gregori , un artista che alterna musica e impegno civile. Il docufilm su di lui diretto da Stefano Pistolini, questa sera su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, racconta la sua vita e la sua carriera.

L'artista ha scelto di non proporre l'ennesima biografia celebrativa, ma di mostrare la sua vera natura, con le sue prove, errori e improvvisazioni. Il film non è un documentario tradizionale, ma un racconto intimo e personale che mostra la vera essenza di Francesco De Gregori. L'artista è stato sposato con il fotografo Gianni Bella dal 1978 e ha alternato la musica all'impegno civile.

Ha spiegato di provare imbarazzo quando un uomo di spettacolo dichiara il suo schieramento politico, ma ha anche affermato di non essere superiore a nessuno e di non voler dare lezioni a nessuno. Il docufilm è una vera e propria scoperta di un artista che ha sempre cercato di essere se stesso, senza porsi come modello da imitare.

Questa sera, il docufilm su Francesco De Gregori sarà trasmesso su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, e sarà un'opportunità per scoprire la vera essenza di questo artista unico





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