Francesco Dolci, l'amico di Pamela Genini indagato dalla Procura di Bergamo per il vilipendio del suo cadavere, ha commentato la non ammissione come parte civile al processo per l'omicidio della modella 29enne contro l'ex Gianluca Soncin.

Francesco Dolci , il padre si ribalta con la ruspa durante le ricerche del teschio di Pamela Genini : è ferito all'ospedale. I due erano impegnati nella ricerca del teschio di Pamela Genini , trafugato dalla tomba, nei loro terreni in provincia di Bergamo.

Francesco Dolci, l'amico di Pamela Genini indagato dalla Procura di Bergamo per il vilipendio del suo cadavere, ha commentato la non ammissione come parte civile al processo per l'omicidio della modella 29enne contro l'ex Gianluca Soncin. Dolci ha spiegato di essere tornato a cercare nella zona di sua proprietà dove già le forze dell'ordine avevano controllato nella speranza di ritrovare la testa di Pamela.

Con una piccola ruspa insieme al padre, Dolci è tornato a cercare nella zona di sua proprietà dove già le forze dell'ordine avevano controllato nella speranza di ritrovare la testa di Pamela. Dolci ha commentato all'Adnkronos la non ammissione come parte civile al processo per l'omicidio della modella 29enne contro l'ex Gianluca Soncin.

'Bisogna sempre affidarsi nelle mani della giustizia, ma io ero la persona più vicina a Pamela e infatti quando aveva bisogno mi veniva sempre a cercare. Di certo non lo facevo per soldi di costitirmi parte civile, ma per combattere fino alla fine questa guerra. I giudici hanno scelto questo e va bene', ha commentato Dolci.

In aula il legale della madre della vittima, Nicodemo Gentile, si è opposto alla costituzione come parte civile dell'amico ora indagato per vilipendio di cadavere, definendolo uno 'stalker in vita e dopo la morte'. Dolci ha replicato di essere 'totalmente allibito' di fronte a queste cose e di essere stato informato che sembrava il processo a lui e non a Soncin. Francesco Dolci è assente questa mattina alla prima udienza del processo di fronte alla Corte d'Assise di Milano





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