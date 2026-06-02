Francesco Dolci si difende: Avevo bevuto, ma non ho profanato la tomba di Pamela Genini

L'imprenditore Francesco Dolci, indagato per profanazione di sepolcro, ha raccontato in tv di essersi recato al cimitero ubriaco per pregare l'ex compagna, negando di essere entrato.

Pamela Genini e Francesco Dolci : una storia che ha scosso l'opinione pubblica per le accuse di profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere. Dolci, imprenditore e ora indagato, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggirava all'esterno del cimitero nelle prime ore del mattino.

Intervenuto come ospite nella trasmissione Dentro la Notizia, ha tentato di chiarire la sua posizione, spiegando che quella notte aveva bevuto molto. Ha dichiarato di aver consumato oltre cinque gin tonic e una bottiglia di limoncello prima di recarsi al camposanto. Secondo la sua versione, la visita notturna era motivata dal desiderio di condividere un momento importante con l'ex compagna scomparsa, Pamela Genini, ma l'abuso di alcol ha compromesso la sua lucidità.

Dolci ha negato di essere entrato nel cimitero, sostenendo di essere rimasto fuori dal cancello chiuso per recitare un Ave Maria. Le immagini, però, mostrano un uomo barcollante che si avvicina alla struttura, alimentando i sospetti degli inquirenti. L'indagato ha respinto con forza l'idea di aver scavalcato o violato la tomba, dichiarando di rispettare i luoghi sacri e i loro orari.

La sua fede, ha aggiunto, lo porta a pregare spesso a casa, e una preghiera davanti a una tomba è come acqua fresca per il defunto. Tuttavia, il conduttore del programma ha sollevato un altro dettaglio sospetto: le visite di Dolci alla tomba duravano solo 5-10 minuti, un'abitudine che lui ha giustificato come un gesto di devozione rapido ma sentito. Quando ha notato che mancavano alcuni elementi sulla lapide, ha pensato che il marmista avesse preso le misure per completarla.

La sua versione ora è al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilire se quella notte ci sia stata solo una preghiera solitaria o se il cimitero sia stato effettivamente profanato. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, sollevando interrogativi sulle reali intenzioni dell'uomo e sulla credibilità delle sue dichiarazioni. La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi, mentre la famiglia Genini attende giustizia per la defunta.

L'indagine procede tra testimonianze, analisi delle telecamere e accertamenti sulle condizioni psicofisiche di Dolci al momento dei fatti. La sua ammissione di ubriachezza potrebbe essere un'attenuante, ma resta da chiarire se abbia effettivamente varcato il cancello e compiuto atti di vilipendio. La procura ha disposto ulteriori accertamenti tecnici, mentre il difensore dell'indagato confida in una rapida conclusione che dimostri l'innocenza del suo assistito.

La vicenda, intrisa di dolore e mistero, continua a tenere banco nelle cronache locali e nazionali, in attesa di una verità processuale che faccia luce su una notte che potrebbe cambiare per sempre la vita di Francesco Dolci





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