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Francesco e l'economia civile: una nuova cassetta degli attrezzi per il governo del presente e del futuro

Politica News

Francesco e l'economia civile: una nuova cassetta degli attrezzi per il governo del presente e del futuro
FrancescoEconomia CivilePartito Democratico
📆6/15/2026 7:11 PM
📰sole24ore
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Il sondaggio della Swg per il Tg La7 ha rilevato un leggero aumento del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, mentre la Lega ha perso 0,3 punti percentuali. Altri partiti hanno mantenuto la loro stabilità.

Francesco e l' economia civile : una nuova cassetta degli attrezzi per il governo del presente e del futuro. Secondo un sondaggio effettuato dalla Swg per il Tg La7, il Partito Democratico (Pd) ha guadagnato leggermente, passando al 22,1% degli orientamenti di voto degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle (M5s) è aumentato di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 13,3%. La Lega ha perso 0,3 punti percentuali, ma ha guadagnato mezzo punto percentuale, raggiungendo il 5,3%. Altri partiti, come Forza Italia e Avs, hanno mantenuto la loro stabilità. Il sondaggio è stato realizzato tra il 10 e il 15 giugno 2026 su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia

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Francesco Economia Civile Partito Democratico Movimento 5 Stelle Lega

 

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