Francesco Labartino: l'ingegnere aerospaziale che di notte diventa pasticciere

La storia di Francesco Labartino, ingegnere aerospaziale torinese che ha intrapreso parallelamente la carriera di pasticciere, scoprendo come metodo e precisione scientifica si applichino anche all'arte dei dolci. Sostenuto da famiglia e amici, sogna di aprire un laboratorio artigianale

Sono un ingegnere aerospaziale, ma il mio sogno è fare il pasticciere: di giorno progetto satelliti, di sera sforno crostate. Questa è la storia di Francesco Labartino, un professionista torinese che ha deciso di intraprendere un doppio percorso, dividendo le sue giornate tra l'ingegneria e la pasticceria.

Un cambio di rotta che, in un periodo difficile per le nuove generazioni, potrebbe sembrare folle o rischioso, ma per lui rappresenta la ricerca della vera felicità. Dopo la laurea e l'inserimento lavorativo in un'azienda aerospaziale, Francesco ha iniziato a percepire che la sua realizzazione personale si nascondeva tra l'odore del burro, il montare delle uova con la farina e la decorazione di crostate come se fossero opere d'arte.

Spinto dalla futura moglie, un anno fa ha creato sui social il format "Pasticceria da Zero", che oggi conta circa cinquantamila follower.

"Da piccolo aiutavo mia madre a preparare dolci e biscotti. Non era solo il piacere di stare con lei: ero curioso, le chiedevo continuamente perché si facesse una certa cosa in un certo modo", ricorda. Questa passione non lo ha mai abbandonato, neanche durante gli studi e il lavoro a Torino, dove continuava a preparare dolci per amici e colleghi.

La scintilla decisiva è arrivata osservando una crostata: ha iniziato a studiarla approfonditamente, frequentare corsi, leggere libri e sperimentare ogni weekend.

"La mia fidanzata mi diceva: 'Dai, smettila di negarlo. È evidente che vuoi fare questo'. In quel momento ho capito che tutto quel tempo aveva un significato più profondo". A prima vista, ingegneria aerospaziale e pasticceria sembrano mondi agli antipodi, ma Francesco ne ha trovato la sintesi perfetta.

Il motto del suo profilo Instagram è "Creo dolci che ti fanno vedere le stelle".

"Nella pasticceria c'è molta ingegneria. Alla base di entrambe c'è la capacità di risolvere un problema attraverso metodo, studio e precisione. Quando progetto una crostata devo ragionare sugli equilibri, sulle consistenze, sulla struttura. Dietro c'è chimica, fisica e tanta progettazione", spiega.

Oggi Francesco continua a lavorare come ingegnere di sistema. Le sue giornate sono lunghe: di giorno progetta satelliti, di sera si dedica alla pasticceria. Durante la settimana prepara tutto il necessario per registrare i contenuti nel weekend. Ciò che lo gratifica di più è vedere qualcuno assaggiare le sue crostate con gusto: "Non sono un goloso, ma preparare i dolci mi fa sentire vivo".

Sebbene non sia ancora un pasticciere a tutti gli effetti, investe il suo tempo in corsi professionalizzanti, approfondendo pasticceria base e avanzata, cioccolateria e guardando al futuro. L'obiettivo finale è aprire un piccolo laboratorio artigianale: "Mi piacerebbe creare un luogo dove poter ascoltare le persone e realizzare prodotti pensati per loro". Il sostegno di colleghi, amici e famiglia è stato fondamentale.

"All'inizio qualcuno scherzava, ma oggi partecipano agli eventi, mi chiedono ricette e seguono il progetto con entusiasmo. Mio padre mi ha sempre invitato a riflettere sui rischi, ma senza mai frenarmi". Cambiare strada in un periodo difficile può creare ansia, ma per Francesco non è una motivazione valida per evitare di correre il rischio: "Può diventare uno strumento che ti aiuta a riflettere e a restare lucido. L'importante è non smettere di costruire il proprio percorso".

Ringrazia il percorso universitario: "L'ingegneria mi ha insegnato una cosa fondamentale: quando trovi un problema, devi cercare una soluzione. Molte persone vedono questa scelta irrazionale, ma la realtà è ben diversa. Ho un lavoro che mi piace e che continuo a svolgere con impegno, ma sento anche il bisogno di costruire qualcosa che mi appartenga profondamente". Francesco, pur essendo timido, ha superato la paura di aprire la pagina social.

"Tanti amici mi ripetono di partecipare a programmi televisivi. Se arrivasse l'occasione la coglierei sicuramente". La sua storia dimostra come sia possibile coniugare competenze tecniche e creatività, trasformando una passione in un progetto di vita senza abbandonare la stabilità professionale già conquistata





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