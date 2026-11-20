Dalle origini venezuelane alla giuria di Ballando con le Stelle, scopri la vera vita di Francesco Mariotto, designer di moda e personalità tv dai 60 anni.

Francesco Mariotto si conferma una delle figure più distintive dello scenario televisivo e fashion italiano, unendo un'immagine pubblica provocatoria a una carriera artistica solida e consolidata. Siede al tavolo della giuria di Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione del 2005, diventando nel corso di oltre vent'anni un punto di riferimento per il pubblico. I suoi giudizi pungenti, gli abiti eccentrici e un'ironia Tagliente che non sempre convince tutti hanno contribuito a renderlo uno dei personaggi più riconoscibili del programma di punta di Canale 5.

La vita personale e le origini venezuelane

La televisione rappresenta solo una porzione della complessa esistenza di Mariotto, che preferisce mantenere un profilo riservato riguardo alla sua sfera privata. Nato il 13 aprile 1966, lo stilista ha sessanta anni ed è figlio di madre venezuelana e padre italiano. Questa doppia origine culturale ha probabilmente influenzato la sua sensibilità creativa e la sua apertura verso diversi stili espressivi, distinguendolo da altre figure simili nell'entourage televisivo nazionale.

Also read Mariotto critica D'Urso e La volta buona: la verità sul litigio in giuria

Fin dall'adolescenza, Mariotto ha dovuto affrontare un periodo difficile che ha segnato la sua crescita personale. Nonostante queste sfide iniziali, ha dimostrato fin da ragazzo una forte inclinazione naturale per il disegno, l'arte e la creatività. Questa passione lo ha portato a intraprendere studi tecnici specifici, dimostrando una determinazione precoce che gli sarebbe stata utile negli anni successivi per costruire un impero creativo.

Formazione internazionale e primi passi nella moda

A sedici anni, Mariotto inizia a lavorare come disegnatore a San Francisco, dove studia disegno industriale. Questa esperienza americana gli offre una prospettiva globale sul design e sulla produzione. Successivamente, compie una serie di viaggi in Europa, toccando città come Parigi, Londra e Milano, fondamentali per avvicinarsi al cuore della moda mondiale. Milano in particolare diventa una meta strategica per il suo sviluppo professionale.

Advertisement

È nel capoluogo lombardo che inizia a collaborare con importanti realtà del settore, impegnato in progetti di rilancio per storiche maison romane. La sua competenza tecnica e la sua visione creativa vengono presto riconosciute, portando a un incarico di grande responsabilità. Nel 1994, Francesco Mariotto diventa direttore creativo di Rizzoli Collection, segnando un punto di svolta decisivo nella sua carriera professionale internazionale.

Carriera e riconoscimenti nel fashion system

Durante la sua lunga carriera, Mariotto ha realizzato creazioni per personaggi famosi, consolidando la sua reputazione di stilista versatile e di talento. Il suo lavoro non si limita all'abbigliamento ma abbraccia una visione complessiva dello stile. Nel 2020, riceve l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, un riconoscimento ufficiale al suo contributo alla diffusione della moda italiana nel mondo. Questo premio sottolinea il valore del suo lavoro oltre i confini nazionali.

Oltre al suo ruolo di designer, Mariotto è diventato un'istituzione televisiva grazie alla sua presenza costante e ai suoi contributi unici. La sua storia è meno prevedibile di quanto suggeriscano le sue apparizioni in studio, caratterizzata da un continuo equilibrio tra esposizione mediatica e desiderio di proteggere la propria intimità. Questo contrasto rende il suo personaggio affascinante e complesso agli occhi del pubblico.

Attualità e polemiche televisive

Recentemente, l'attenzione sul creatore si è accesa anche per eventi legati alla trasmissione. In occasione di Ballando Segreto, la giornalista Noemi Bocchi ha indossato una felpa del codice fiscale di Totti, la stessa con cui smentì la crisi con Ilary Blasi, scatenando una polemica. Questo episodio ha riaperto il dibattito sul ruolo della giuria e sulle reazioni spontanee che Mariaoto spesso suscita nel pubblico.

Advertisement

Inoltre, i retroscena sul cosiddetto profumo gate hanno tenuto banco sui media. La chiamata mai ricevuta e il sospetto addio a Ballando sono stati temi discussi, portando alla versione ufficiale del giurato. Mariotto continua a gestire la sua carriera con ironia e professionalità, mantenendo un ruolo centrale nel panorama dello spettacolo italiano.