Francesco Moser festeggia 75 anni all'insegna dello sport e della famiglia

Francesco Moser, ex ciclista professionista e leggenda del ciclismo italiano, compie 75 anni e li festeggia in sella alla bicicletta, ribadendo il suo stile di vita attivo e la passione per lo sport. L'intervista al Corriere della Sera svela i suoi segreti per mantenersi in forma, la dedizione alla tenuta vitivinicola di famiglia e l'affetto per la compagna Maria Mosoler e la nipotina Clara Isabel. Tra progetti e viaggi, Moser conferma che l'amore e il movimento sono le chiavi del suo benessere, nonostante le difficoltà burocratiche che incontra nell'imprenditoria.

Il19 giugno 2024 Francesco Moser , leggenda del ciclismo italiano, ha festeggiato i suoi 75 anni con un lungo giro in bicicletta di oltre due ore al fianco della compagna Maria Mosoler che condivide la sua vita da sei anni.

Nonostante abbia smesso di gareggiare, Moser, soprannominato "Lo Sceriffo", continua a condurre una vita attiva dedicandosi alla produzione vinicola nella tenuta di famiglia a Trento. L'intervista al Corriere della Sera rivela il suo costante impegno: "Non sto mai fermo, tra vigne, campi e bicicletta non so cosa sia la vita sedentaria, mi sento benissimo". I festeggiamenti sono proseguiti con una cena in famiglia in Trentino, presenti il figlio Ignazio e la nipotina Clara Isabel.

Moser racconta con affetto: "A Clara Isabel piace molto stare sul prato e qui è più fresco, una bella differenza dal caldo di Milano". Il ciclista, classe 1951, non ha alcuna intenzione di fermarsi, promettendo di andare in bicicletta tre o quattro volte alla settimana "fino a quando riesco". Mantiene una forma fisica invidiabile: 80 chili, solo due in più rispetto all'epoca delle corse. Il segreto?

"Muoversi sempre, attenzione all'alimentazione, moderazione e niente eccessi". Pur limitando l'consumo di alcol, non rinuncia a qualche brindisi in cantina con i turisti. Sulla sua vita privata, afferma: "Siamo sempre insieme, condividiamo tutto, soprattutto la grande passione per la bicicletta e giriamo il mondo insieme. Sì, l'amore aiuta a stare bene".

In programma una vacanza in Sicilia con la compagna, seguita da itinerari cicloturistici per i clienti Mediolanum. Il regalo di compleanno?

"Una bellissima tuta sportiva, sa che mi piace stare comodo". Tra i desideri: "Avere sempre la salute. Mi piacerebbe anche continuare a fare progetti e investire nella mia attività imprenditoriale, ma oggi la burocrazia rende tutto impossibile e scoraggia…"





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