Francesco Paolantoni: Carriera, depressione e l'amicizia con Stefano De Martino

Francesco Paolantoni racconta la sua vita nei dettagli, affrontando i lutti giovanili, la depressione e il successo televisivo. Un'analisi della sua carriera e delle sue scelte personali.

Francesco Paolantoni ha inaugurato una nuova fase di condivisione pubblica della propria storia attraverso l'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Questo dialogo coincide con la pubblicazione del libro "Malgrado me", edito da Sperling & Kupfer, e segna il traguardo dei suoi cinquanta anni di carriera artistica e settanta di vita personale. L'attore italiano ha scelto di non nascondere le vulnerabilità che hanno caratterizzato il suo percorso, offrendo una panoramica onesta su successi professionali e battute d'arresto emotive.

I lutti giovanili e la ricerca della perfezione

Paolantoni ha affrontato con franchezza il dolore profondo subito in giovane età, perdendo entrambi i genitori in rapida successionefra i venti e i ventidue anni. Suo padre, che aveva sessantadue anni alla sua nascita, morì per un infarto quando l'artista ne aveva venti, seguita dalla morte della madre due anni dopo. Questa doppia perdita ha lasciato un segno permanente nella sua psiche, creando un senso di solitudine che descrive come un solco indelebile. Nonostante la convivenza con questo trauma, l'artista ammette che una certa inquietudine lo accompagna ancora oggi, influenzando la sua visione di un mondo ossessionato dalla perfezione.

Also read Carlos Alcaraz trionfa al Rolex Paris Masters e conquista il 29º titolo in carriera

La svolta con le Gialappa's Band e Zelig

La fama vera e propria è arrivata grazie alla collaborazione con la Gialappa's Band, in particolare attraverso i personaggi di Mai dire Gol come Robertino e il Nonno multimediale. Questi ruoli hanno permesso al pubblico di riconoscerlo per strada, definendo l'esperienza come una goduria totale dopo aver ammirato i personaggi di Antonio Albanese. Parallelamente, negli anni milanesi ha consolidato un legame fraterno con Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti, condividendo le esibizioni allo Zelig. È in questo contesto che ha ritrovato anche l'amicizia con Fabio Fazio, persa temporaneamente dopo Quelli che il calcio, per poi rafforzarsi in modo duraturo.

Il crollo finanziario e la battaglia contro la depressione

Nonostante il successo economico, Paolantoni ha subito un tradimento devastante da parte di un collaboratore fidato che gli amministrava le finanze. Il prosciugamento del conto in banca ha coinciso con un calo lavorativo, riattivando una depressione latente scatenata dai lutti precedenti. Ha cercato attivamente di non lasciarsi dominare dalla sensazione di vuoto, riconoscendo la pericolosità dell'immersione in tale stato. Questa esperienza ha segnato un momento di svolta nella sua consapevolezza personale, dimostrando come la stabilità finanziaria non garantisca la serenità interiore.

Advertisement

La collaborazione con Stefano De Martino e la filosofia di vita

Attualmente, Paolantoni collabora fruttuosamente con Stefano De Martino, definendolo saggio ma "vecchio dentro" rispetto al suo spirito infantile. Questa dinamica permette all'attore di esprimere meglio la commedia dell'arte e l'improvvisazione, specialmente insieme a Biagio Izzo e Giovanni Esposito in un gruppo che ricorda l'entusiasmo di dodicenni. La sua immagine pubblica è quella di un immaturo che accetta la propria natura, rifiutando l'idea di avere figli per una responsabilità che si sente inadeguato a gestire, senza provare alcun rimpianto per questa scelta di vita.

Ospite fisso di Che tempo che fa

Oggi Francesco Paolantoni è diventato un ospite fisso di Che tempo che fa, consolidando un rapporto di amicizia e collaborazione tenace con Fabio Fazio. Il ritrovamento di questo legame è avvenuto dopo una breve distanza, confermando la naturalezza del loro incontro in studio. La presenza regolare in trasmissione riflette non solo la sua popolarità attuale, ma anche la capacità di reinventarsi artisticamente senza rinnegare il passato, mantenendo viva la sua connessione con il pubblico e con i colleghi storici dell'ambiente televisivo italiano.