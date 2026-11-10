Francesco Paolantoni intervista: dalla truffa ai soldi all'insuccesso con De Martino

L'attore napoletano racconta la sua vita, la truffa subita da un amico e il suo rapporto con De Martino. Una storia di successo, tradimento e resilienza nel panorama dello spettacolo italiano.

Francesco Paolantoni, icona del cabaret italiano e volto storico di programmi come "Stasera tutto è possibile", affronta con schiettezza i capitoli più complessi della sua lunga carriera. A settanta anni, l'attore napoletano rivela dettagli inediti su un periodo buio della sua vita professionale, segnato da una grave truffa economica perpetrata da una persona di sua stretta fiducia.

La truffa che prosciugò il conto bancario

Paolantoni spiega che il crollo finanziario fu causato da un collaboratore, che l'artista considerava un amico fidato. Questa persona aveva in gestione le firme per i conti bancari dell'attore, accumulando grandi somme derivate dai numerosi spettacoli teatrali e televisivi. Inaspettatamente, il collaboratore ha prosciugato integralmente il patrimonio, creando un danno economico tale da ostacolare la ripresa della carriera dell'artista.

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Questa truffa ha coinciso con una fase di calo artistico, privando Paolantoni delle risorse necessarie per sostenere la propria attività. L'artista descrive questo periodo come un momento di estrema difficoltà, caratterizzato anche da un forte esaurimento mentale che lo ha portato a affrontare la depressione. Nonostante la gravità della situazione, il recupero è avvenuto in modo inaspettato e rapido grazie alle opportunità televisive recenti.

Il rapporto complesso con De Martino

Un altro punto centrale dell'intervista riguarda il possibile coinvolgimento di Francesco De Martino in future produzioni. Paolantoni ammette di non sapere ancora se De Martino lo chiamerà o lo includerà in nuovi progetti. Esprime un rammarico profondo per un'occasione passata, poiché De Martino aveva espresso interesse per una collaborazione come coppia comica.

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Il progetto non è andato in porto principalmente a causa del famoso incidente subito da De Martino. Paolantoni chiarisce che, nonostante il successo ottenuto in altri ambiti, il mancato sodalizio artistico con l'attore rimane un dispiacere personale significativo. Questa dichiarazione evidenzia la natura imprevedibile del mondo dello spettacolo, dove le opportunità possono svanire per eventi esterni al controllo degli artisti.

Origini napoletane e il successo con le Gialappa's

La carriera di Paolantoni affonda le radici nella sua infanzia nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Descriva se stesso come un bambino vivace, attratto dalla vitalità della strada e dal cinema americano, portato dalla sorella maggiore. Dopo aver iniziato come fumettista vendendo i suoi disegni, ha frequentato la scuola di arte drammatica, decidendo che recitare sarebbe stato il suo unico scopo vitale.

La vera svolta professionale è arrivata con l'adesione ai Gialappa's e al programma "Mai dire Gol". Paolantoni definisce questo periodo come uno dei momenti più fantastici della sua vita, vissuto in assoluta fratellanza con gli altri componenti del gruppo. La loro esperienza artistica, nata anche da collaborazioni precedenti come in "Quelli che il calcio", ha segnato un'epoca d'oro del cabaret televisivo italiano.

Resilienza e nuove opportunità televisive

Oggi Paolantoni celebra un ritorno all'attenzione del grande pubblico, definito da lui stesso un fenomeno miracoloso data l'età e l'intensità del ritorno. La sua recente partecipazione a "X Factor" insieme a Irama ha segnato un momento di grande soddisfazioni, specialmente per il riconoscimento vocale ricevuto durante gli ultimi provini.

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Nonostante il successo recente, Paolantoni mantiene una visione lucida sulla propria vita privata. Rifiuta l'idea di avere figli, ritenendo di essere stato troppo immaturo per assumersi quella responsabilità. La sua filosofia si concentra sul mantenere la leggerezza e l'entusiasmo giovanile, considerandosi ancora un ragazzino a diciassette anni, pronto ad affrontare le nuove sfide professionali con la stessa energia di sempre.