Francesco Schettino lascia Rebibbia con l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Restano sei anni di pena da scontare.

Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, è uscito dal carcere romano di Rebibbia dopo nove anni di detenzione. Il provvedimento che gli consente di lasciare la cella è l'affidamento in prova ai servizi sociali, concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e riportato dal quotidiano La Nazione.

Schettino non dovrà fare più ritorno in carcere nei sei anni di pena che gli restano da scontare. La sua condanna definitiva è di 16 anni e un mese, e la vicenda giudiziaria è legata al naufragio della nave da crociera di cui era al comando.

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Come funziona l'affidamento in prova ai servizi sociali

L'affidamento in prova ai servizi sociali è previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e non equivale a un condono. La sentenza resta definitiva e le responsabilità accertate non vengono toccate, mentre cambia soltanto il luogo in cui si sconta la pena residua.

Il beneficio prevede un programma di reinserimento seguito dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, indicato con la sigla Uepe. Le prescrizioni vanno rispettate alla lettera, perché una violazione può portare alla revoca del beneficio e al ritorno in carcere.

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Le motivazioni del Tribunale e la difesa di Schettino

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha valutato con attenzione il cammino rieducativo compiuto da Schettino. Nel giudizio è stato considerato anche il suo comportamento durante gli anni trascorsi dietro le sbarre, oltre nove anni di detenzione.

La legale di Schettino, Francesca Carnicelli, del foro di Grosseto, ha espresso soddisfazione per la decisione. Secondo l'avvocata c'erano tutti i requisiti per ottenere l'alternativa al carcere, passaggio che definisce la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna.

Carnicelli riferisce inoltre che il giudizio degli operatori penitenziari è stato estremamente positivo. Gli operatori, sempre secondo la legale, hanno riconosciuto una reale partecipazione di Schettino al trattamento.

Effetti sulla pena residua e prossimi passi

Per Schettino la misura cambia le condizioni di esecuzione della pena, ma non cancella la condanna. Gli anni che restano da scontare si svolgeranno sotto il controllo dei servizi sociali, con obblighi definiti dal programma di reinserimento.

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Il quadro resta vincolato alle regole fissate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e dall'Uepe. Qualsiasi violazione delle prescrizioni può determinare la revoca dell'affidamento e il ritorno in carcere, quindi il rispetto delle condizioni sarà decisivo nei prossimi anni.