Angela Cipriano, giornalista e fidanzata dell'ex comandante Francesco Schettino, racconta la nascita del loro amore. La novità sul processo Costa Concordia e le responsabilità.

Il fidanzamento tra l'ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, e la giornalista Angela Cipriano è stato reso pubblico dalla stessa donna attraverso un'intervista rilasciata al giornale Il Tirreno. La relazione, tenuta nascosta durante i nove anni di detenzione di Schettino nel carcere di Rebibbia, è diventata di dominio pubblico dopo la liberazione dell'uomo, avvenuta il 20 novembre scorso, per affidamento in prova ai servizi sociali.

Le origini del legame in aula

La conoscenza tra Angela Cipriano e Francesco Schettino risale a circa dieci anni prima della loro storia d'amore, quando la giornalista seguiva a Grosseto il processo per il naufragio della nave da crociera. Laureata con lode in Scienze politiche, Cipriano aveva dedicato la sua tesi al modo in cui i mezzi di informazione, con particolare riferimento al Il Tirreno, avevano raccontato la tragedia del Giglio. Successivamente, ha trasformato quel lavoro di ricerca in un libro intitolato Le voci della Concordia, pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e insignito del Premio Capalbio. Nel corso delle indagini e del processo, la giornalista ha assistito a 72 udienze fino alla sentenza di primo grado dell'11 febbraio 2015, quando Schettino è stato condannato a sedici anni e un mese di reclusione.

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Un rapporto professionale diventato personale

Inizialmente, il rapporto tra i due era limitato agli incontri in tribunale e mantenuto da un tono cordiale ma formale, caratterizzato dal reciprocamente rivolgersi come "comandante" e "dottoressa". Durante i primi anni del procedimento, Angela Cipriano ha tentato due volte di intervistare Francesco Schettino, ricevendo tuttavia un rifiuto in entrambe le occasioni. I contatti sono stati interrotti dopo la condanna definitiva e l'ingresso di Schettino in carcere nel maggio 2017. La ripresa dei rapporti è arrivata sei anni dopo, nel marzo 2023, in seguito a un grave lutto familiare per la giornalista. Il cugino di Cipriano, Giuseppe Cipriano, colonnello dell'Aeronautica militare di 48 anni, è morto in un incidente aereo a Guidonia. Schettino, venuto a conoscenza della tragedia, ha chiamato la donna per offrirle le proprie condoglianze.

La rinascita della relazione a Rebibbia

Da quel momento, Francesco Schettino e Angela Cipriano hanno ricominciato a sentirsi con costanza, scambiandosi telefonate due volte alla settimana e messaggi quotidiani attraverso il servizio di posta elettronica del carcere. Nell'ottobre 2023, Cipriano ha raggiunto Schettino a Meta di Sorrento, in Campania, durante un permesso premio che dura mediamente sei o sette giorni e si ripete ogni quarantacinque giorni circa. Da quell'incontro è nata la loro storia d'amore, proseguita in forma riservata durante i successivi permessi concessi all'ex comandante. Angela Cipriano ha definito quei momenti di supporto reciproco fondamentali, ricordando che Schettino è stato la persona più vicina durante i suoi lutti, che includono la perdita del padre nel 2017, della madre nel 2021 e del cugino nel 2023. La donna ha sottolineato come il loro legame sia stato costruito attraverso il dialogo e il sostegno emotivo in un periodo definito come uno dei più neri della sua vita.

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Nuovi progetti e riflessioni sulla tragedia

Ora che Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia, la coppia sta cercando di costruire una nuova quotidianità. L'ex comandante è rimasto a Meta, dove dal 1° dicembre inizierà a lavorare per un'agenzia specializzata in bed and breakfast e case vacanza. Angela Cipriano, invece, tornerà a vivere a Grosseto, dove risiede il suo figlio, per poi raggiungerlo nuovamente in Campania. La giornalista ha espresso soddisfazione per la fine della detenzione di Schettino, pur sottolineando la gravità della vicenda in cui sono morte 32 persone. "Sereni in una situazione in cui sono morte 32 persone non si potrà mai dire, in nessun caso. È stata una tragedia", ha affermato Cipriano, distinguendo chiaramente la pena scontata dal dramma umano e materiale del naufragio.

Responsabilità collettive e ricostruzione storica

Nell'intervista, Angela Cipriano ha anche rilanciato una riflessione sulle responsabilità del naufragio della Costa Concordia, sostenendo che la vicenda non debba essere attribuita esclusivamente alla figura del comandante. Sebbene le responsabilità di Schettino siano state accertate, la giornalista ha evidenziato che "ci siamo dimenticati troppo a lungo che in plancia lui non era da solo e che altri hanno patteggiato". Secondo Cipriano, il disastro deve essere interpretato come il fallimento di un'organizzazione complessa, nella quale erano coinvolte più persone e diverse responsabilità. Ha inoltre ricordato il lavoro di ricostruzione fotografica svolto insieme a Enzo Russo, che ha analizzato centinaia di immagini con i relativi metadati e orari degli scatti per documentare i 21 minuti finali del ribaltamento della nave, dalle 00.07 alle 00.28. Due di quelle fotografie sono state acquisite agli atti del processo. Una vicenda che è tornata al centro dell'attenzione recente grazie al documentario Netflix Costa Concordia: incubo in mare, diretto da Chiara Messineo, che offre secondo Cipriano l'occasione per analizzare la tragedia nella sua complessità, andando oltre la narrazione focalizzata esclusivamente su Schettino.