Francesco Schettino, ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, è tornato in libertà venerdì 20 novembre. L'uomo ha lasciato l'istituto penitenziario di Rebibbia poco prima delle ore 20, dopo aver ottenuto l' affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al termine della valutazione del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione.

La scarcerazione non dipende da una revisione del processo né da un'amnistia. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta presentata dai legali di Schettino, concedendogli la misura alternativa alla detenzione più ampia prevista dall'ordinamento penitenziario italiano, disciplinata dall'articolo 47.

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Le motivazioni della misura alternativa al carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso l'affidamento in prova dopo aver esaminato il comportamento dell'ex comandante durante gli anni trascorsi nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto riportato, Schettino ha mantenuto una buona condotta carceraria e ha partecipato attivamente alle attività rieducative e di studio proposte all'interno dell'istituto.

Questo tipo di misura non coincide con la semplice uscita dal carcere. L'affidamento in prova prevede che la persona sia seguita dai servizi sociali e rispetti le prescrizioni stabilite dal tribunale, mentre il percorso di reinserimento viene verificato nel tempo. La scelta della magistratura di sorveglianza si fonda quindi sulla valutazione della condotta e del percorso rieducativo, non su una modifica della sentenza.

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Il precedente di Schettino e la rinuncia alla semilibertà

Il ritorno in libertà di Schettino arriva dopo una serie di decisioni giudiziarie che hanno riguardato la sua posizione. Nelle stesse ore in cui si diffondeva la notizia della scarcerazione, sono tornate d'attualità anche le immagini legate al disastro della Costa Concordia, in particolare la celebre telefonata del comandante De Falco, che invitò Schettino a risalire a bordo con un linguaggio molto duro.

In precedenza, Schettino aveva rinunciato alla semilibertà e alla prospettiva di un lavoro in Vaticano. Nelle dichiarazioni riportate, la scelta è stata motivata dall'assenza dei presupposti per accettare quella misura. Il quadro complessivo mostra quindi un percorso in cui l'ex comandante ha dovuto confrontarsi con diverse opzioni di esecuzione della pena, fino alla concessione dell'affidamento in prova.

Cosa cambia per Schettino dopo la scarcerazione

Con l'affidamento in prova ai servizi sociali, Francesco Schettino non è più detenuto nel carcere di Rebibbia e dovrà rispettare le condizioni fissate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. La misura rappresenta la forma alternativa alla detenzione più ampia prevista dal sistema penitenziario italiano, e viene concessa solo quando il percorso di rieducazione è ritenuto positivo.

Per l'opinione pubblica, la scarcerazione dell'ex comandante della Costa Concordia segna la fine della detenzione in istituto, ma non una cancellazione della vicenda giudiziaria legata al naufragio. Le prossime fasi riguarderanno l'esecuzione della misura e la verifica del rispetto delle prescrizioni, come previsto dalla normativa sull'affidamento in prova.