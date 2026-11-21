L'ex comandante Costa Concordia Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia. Ecco i dettagli sull'affidamento in prova e sul percorso riabilitativo seguito.

Francesco Schettino ha lasciato venerdì 20 novembre le celle del carcere romano di Rebibbia, concludendo un percorso detentivo durato oltre nove anni. L'ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, entrato nel carcere nel maggio 2017, è tornato in libertà poco prima delle ore 20 dello stesso giorno. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso l' affidamento in prova ai servizi sociali, misura che consente di completare la pena residua in regime di semilibertà sotto supervisione esterna.

La decisione del tribunale e il percorso riabilitativo

La concessione dell'affidamento in prova deriva dall'aver riconosciuto un percorso rieducativo positivo seguito da Schettino durante la detenzione. Il provvedimento, disciplinato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate per il naufragio, ma cambia radicalmente le modalità di esecuzione della pena. Il detenuto sconta il residuo dell'arco sanzionatorio all'esterno del carcere, partecipando a un programma di reinserimento sociale controllato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Also read Francesco Schettino esce dal carcere e va ai servizi sociali

La sua avvocatessa, Francesca Carnicelli, ha confermato la notizia dichiarando al Quotidiano Nazionale che la soddisfazione è grande per l'aver raggiunto tutti i requisiti necessari. La difensore ha sottolineato come questa misura rappresenti la corretta prosecuzione del percorso giudiziario successivo alla condanna, validando le scelte comportamentali adottate negli ultimi anni di reclusione. La decisione non prevede revoche immediate, permettendo a Schettino di lasciare definitivamente la cella, salvo eventuali revoca future per violazioni delle regole imposte.

I dettagli tecnici del provvedimento e i precedenti

La scelta di concedere questa misura alternativa è il risultato di un lungo iter che ha valutato la condotta tenuta durante la detenzione. Schettino ha partecipato attivamente ad attività lavorative e rieducative nel corso degli anni passati a Rebibbia. Precedentemente, nell'aprile del 2025, aveva presentato una domanda di semilibertà che era stata ritirata. La motivazione del ritiro riguardava il venir meno delle condizioni necessarie per un possibile impiego legato a un progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale della Fabbrica di San Pietro.

Advertisement

Nonostante il successo di questa richiesta, l'iter è stato costante nella valutazione della sua rieducazione. L'affidamento in prova non rappresenta una liberazione totale dal giudizio penale, ma un cambio di contesto esecutivo. Il sistema penale italiano utilizza questo strumento per favorire il reinserimento sociale dei detenuti quando la pericolosità sociale è diminuita, garantendo al contempo il controllo attraverso gli uffici competenti. Per Francesco Schettino, questo significa continuare a scontare gli anni residui della sua pena fuori dalle mura carcerarie.

Il naufragio e le conseguenze legali

Il caso rimane legato al disastro della Costa Concordia avvenuto la notte del 13 gennaio 2012, quando la nave, con oltre 4.200 persone a bordo, urtò gli scogli delle Scole vicino all'isola del Giglio. La manovra iniziale, definita inchino, e i successivi ritardi nell'emergenza causarono la morte di 32 persone. La condanna definitiva di 16 anni e un mese per Schettino poggia su queste gravissime omissioni e sulla gestione disastrosa dell'evacuazione. Il relitto è rimasto davanti al Giglio per due anni prima del trasferimento a Genova nel luglio 2014.

Impatto sulle vittime e risarcimenti economici

Oltre alla pena detentiva, il naufragio ha generato ingenti responsabilità civili e risarcitorie per i responsabili. Sia Schettino sia la compagnia Costa Crociere hanno affrontato pesanti condanne al pagamento di indennizzi. Costa Crociere aveva già risarcito 2.623 passeggeri e 906 membri dell'equipaggio per un totale di 85 milioni di euro. Le altre somme sono state destinate alle istituzioni statali e locali coinvolte nella tragedia e ai familiari delle vittime.

Le somme dovute al Ministero dell'Ambiente ammontano a 1,5 milioni di euro, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto un milione. I Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture, dell'Interno e la Protezione Civile hanno ottenuto 500.000 euro ciascuno. Il Comune del Giglio ha ricevuto 300.000 euro, a cui si aggiungono numerosi altri risarcimenti privati per feriti, naufraghi e parenti delle vittime. A quasi quindici anni dall'evento, la nuova decisione del tribunale segna un passaggio cruciale nel destino dell'ex comandante.