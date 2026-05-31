Francesco Totti e Ilary Blasi: due feste separate per la prima comunione di Isabel

L'ex capitano della Roma e la showgirl hanno organizzato due party diversi per la figlia terzogenita, evitando incroci tra le loro vite.

La prima comunione di Isabel Totti , terzogenita dell'ex capitano della Roma Francesco Totti e di Ilary Blasi , è stata celebrata con due feste separate, a testimonianza della frattura tra i genitori dopo la separazione.

Sebbene entrambi fossero presenti alla cerimonia religiosa, i festeggiamenti sono stati organizzati in modo distinto, senza alcun momento di condivisione. Totti ha partecipato al rito insieme alla compagna Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi era presente con i figli Christian e Chanel e il nuovo compagno Bastian Muller. La scelta di separare i party non è passata inosservata, alimentando ulteriormente le speculazioni sul rapporto tra i due ex coniugi.

Il party organizzato da Ilary Blasi si è tenuto all'agriturismo Poggio dei Cavalieri, fuori Roma, un ambiente rustico e immerso nella natura, lontano dai riflettori. La showgirl ha optato per un pomeriggio semplice e informale, con giochi all'aperto e un menù tipico, circondata da amici e parenti stretti. Al contrario, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto una location più esclusiva: la Casina Valadier, una terrazza panoramica nel cuore di Roma con vista mozzafiato sui tetti della capitale.

L'allestimento è stato curato nei minimi dettagli, con una palette di colori rosa pastello, rose peach, palloncini e composizioni floreali. Isabel, vestita di bianco, era al centro dell'attenzione davanti a una torta a forma di cuore con il suo nome. Noemi Bocchi ha condiviso alcune immagini sui social con la didascalia 'Che la festa abbia inizio', anche se Totti non compare in nessuno scatto, volendo probabilmente mantenere un profilo basso per evitare polemiche.

Questa dinamica evidenzia le difficoltà di gestire eventi familiari dopo una separazione mediatica come quella tra Totti e Blasi. I due, che sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, hanno cercato di mantenere un equilibrio per il bene dei figli, ma le divergenze restano evidenti. Mentre Ilary ha scelto di vivere la festa in modo riservato, Totti ha preferito un'atmosfera più mondana, con la presenza della nuova compagna.

Isabel, nel mezzo, ha potuto godere di due celebrazioni diverse, segno dell'affetto di entrambi i genitori, ma anche della loro incapacità di condividere momenti importanti. L'episodio ha scatenato commenti sui social, con fan che si schierano da una parte o dall'altra, ma per la piccola Isabel è stato comunque un giorno speciale, celebrato due volte





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