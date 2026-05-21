Francesco Totti è orgoglioso di Chanel Totti, la seconda generazione, e la sua vittoria in Pechino Express

Totti ha espresso la sua soddisfazione in occasione di un evento di padel, commentando la seconda generazione nata nel 2007 dal matrimonio con Ilary Blasi. La giovane, Chanel Totti, ha vinto nello show di Sky, Pechino Express, contro Dj e i Veloci, trionfando nell'edizione più vista e commentata di sempre.

Francesco Totti è un papà orgoglioso e ha espresso pubblicamente la sua soddisfazione in occasione di un evento di padel , commentando la seconda generazione nata nel 2007 dal matrimonio con Ilary Blasi.

La giovane, Chanel Totti, ha vinto nello show di Sky, Pechino Express, contro Dj e i Veloci, trionfando nell'edizione più vista e commentata di sempre. Totti ha elogiato la sua reazione e la sua forza, sottolineando che la vera vittoria è stata la risonanza positiva che ha ricevuto dal pubblico.

Inoltre, ha commentato la sua assenza di esposizione sui social, che ha portato a pregiudizi nei confronti di lei. Totti ha anche augurato che la definizione di 'Raccomandati' non serva più a raccontarla, dopo aver vinto l'edizione più vista e commentata di Pechino Express





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