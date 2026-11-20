Il Tribunale di Viterbo condanna l'influencer Franchino per la recensione offensiva a un ristorante. Ecco i dettagli sulla condanna e il risarcimento dovuto per la diffamazione.

L'influencer Franchino è stato condannato per diffamazione dal Tribunale di Viterbo dopo aver pubblicato una recensione negativa e offensiva verso un ristorante locale. La vicenda giudiziaria si è conclusa con un risarcimento dovuto alla struttura, nata dalle proteste dei proprietari per le accuse ingiuriose rilasciate online.

La Condanna Del Tribunale Di Viterbo

La sentenza è stata emessa al termine del procedimento penale avviato in seguito alla denuncia presentata dall'avvocato De Fazio in nome del locale. Il giudice ha ritenuto provata la lesione dell'onore e della reputazione professionale dei titolari della struttura, sancendo la responsabilità civile di Franchino per i danni causati alla clientela e al business dell'attività.

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Origine Della Disputa Giudiziaria

Tutto è iniziato nel giugno 2023, quando Franchino ha visitato tre ristoranti indicati da un'agenzia di social media marketing con valutazioni molto positive. Durante la tappa al ristorante Fabulà, il blogger ha espresso un forte disgusto nei confronti dei piatti serviti, creando le premesse per il conflitto legale che avrebbe seguito nei mesi successivi.

I Contenuti Censurati Dal Giudice

La pubblica ministeriale Marzia Castiglia ha ottenuto il sequestro del video pubblicato sul canale YouTube di Franchino, ritenuto offensivo. Nel filmato sequestrato, l'influencer aveva dichiarato esplicitamente: "Queste magnatevele voi. Cos'è questa sbobba, assaggio solo per la scienza", frasi classificate come gravemente lesive della dignità professionale dei due giovani imprenditori che gestiscono l'attività.

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La Difesa E Le Richieste In Tribunale

La difesa dell'influencer aveva sostenuto l'assoluzione e richiesto la restituzione del contenuto in rete, argomentando a favore della libertà di critica gastronomica. Tuttavia, il Tribunale di Viterbo ha respinto queste istanze, stabilendo che i confini tra la satira o la recensione critica e la diffamazione sono stati ampiamente superati dalle parole utilizzate nel video virale.

Scuse Pubbliche E Conseguenze Future

Franchino ha reso nota la notizia della condanna attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, nel quale ha chiesto scusa ai proprietari del ristorante. La vicenda si conclude ora con l'obbligo di risarcimento per il danno d'immagine subito dal locale, segnando un precedente importante per gli influencer che operano nel settore food e della ristorazione in Italia.