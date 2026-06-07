Francia annuncia possibili nuove sanzioni contro coloni israeliani per escalation in Cisgiordania

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che potrebbero essere imposte nuove sanzioni contro i coloni israeliani in risposta all'aumento degli insediamenti illegali e della violenza in Cisgiordania. La mossa segue le sanzioni UE e una dichiarazione congiunta di sette nazioni occidentali che chiedono a Israele di fermare l'espansione. La Francia sta anche coordinando con altri paesi sanzioni nazionali mirate.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbero essere imposte ulteriori sanzioni contro i coloni israeliani in risposta all'intensificarsi della costruzione di insediamenti illegali in Cisgiordania e alla crescente violenza dei coloni contro i palestinesi.

Questa dichiarazione segue le sanzioni già adottate dall'Unione Europea alla fine del mese scorso contro coloni e organizzazioni a loro sostegno. Barrot, intervenendo a Public Senat e RTL, non ha specificato quali paesi europei potrebbero aggiungersi con misure aggiuntive, ma ha sottolineato che l'obiettivo è colpire non solo gli autori della violenza, ma anche le entità, le aziende e le organizzazioni in Israele che forniscono ai coloni estremisti i mezzi per espellere i palestinesi dalle loro terre, bruciare i raccolti e distruggere edifici pubblici.

Ha affermato che tali sanzioni sono anche un modo per chiamare il governo israeliano a rispondere di questa violenza, che a suo dire mina in parte l'autorità dello stesso stato. La sua posizione è in linea con la joint statement del 22 maggio di sette nazioni occidentali (Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Canada, Australia e Nuova Zelanda) che hanno chiesto a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti e di contenere la violenza dei coloni.

Parallelamente, la Reuters ha riportato che la Francia sta conducendo un'iniziativa diplomatica con vari paesi per coordinare sanzioni nazionali mirate contro individui coinvolti nella violenza in Cisgiordania. L'escalation degli insediamenti, secondo i diplomatici, è vista come un tentativo di pregiudicare le prospettive di uno Stato palestinese, mentre le immagini del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich che mostra una mappa del piano di insediamento E1, che dividerebbe Gerusalemme Est dalla Cisgiordania, hanno suscitato ulteriori tensioni.

L'insediamento E1, congelato da decenni, rimane un punto critico nella questione della futura configurazione territoriale. La community internazionale considera illegali gli insediamenti israeliani in territorio occupato





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