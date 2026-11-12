Francia appoggia Pablo Hernandez de Cos per la BCE: il gioco delle parti a Dublino

La Francia sostiene lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos per la presidenza BCE, mentre la Germania punta al capo economista. Dettagli sull'accordo tra Parigi e Berlino per le nomine chiave.

La Francia ha ufficialmente espresso la sua preferenza per il sostegno a Pablo Hernàndez de Cos come successore di Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea. Questa mossa diplomatica mira a facilitare un accordo tra i leader europei che potrebbe concretizzarsi già durante il mese in corso. L'intesa complessiva potrebbe includere anche l'assegnazione di altri due posti cruciali nel comitato esecutivo della banca centrale.

Secondo le informazioni riportate dal Financial Times, Berlino potrebbe ottenere la posizione di capo economista, mentre la Francia puntarebbe al ruolo di responsabile delle operazioni di mercato. Le nomine verranno discusse informalmente durante il vertice dei leader tenutosi a Dublino. L'apertura di Parigi rappresenta un segnale importante per consolidare il consenso intorno all'economista spagnolo, che è già il candidato ufficiale del governo di Madrid.

Also read Caso Ravagnani, emergono nuovi retroscena: ecco cos'è successo nel camerino

Negoziazione Francia e Germania per le nomine

L'accordo non è ancora stato raggiunto definitivamente e il suo esito dipenderà in larga misura dai colloqui bilaterali tra la Francia e la Germania. Berlino sembra orientata a ottenere l'incarico di capo economista, una posizione che si renderà disponibile a maggio con la scadenza del mandato di Philip Lane. Questo ruolo era stato precedentemente considerato una priorità strategica per la Francia, rendendo la contropartita tedesca un elemento chiave della trattativa.

La scelta di assegnare il ruolo di capo economista a un tedesco segnerebbe una novità storica significativa. Sarebbe la prima volta dal 2011 che questa specifica posizione torna a un cittadino tedesco. In precedenza, questi incarichi erano stati ricoperti da figure di spicco come Otmar Issing e Jürgen Stark. La Germania vede in questo movimento un modo per garantire rappresentanza diretta nelle decisioni tecniche più rilevanti della banca centrale.

Advertisement

Alternative e posizioni dei candidati

Un'eventuale presidenza spagnola affiancata da un capo economista francese è considerata poco accettabile da Berlino e da altri Paesi del Nord Europa. A Berlino sono stati discussi nomi di alto profilo per la posizione di capo economista. Tra questi spicca Markus Brunnermeier, economista dell'Università di Princeton, che sarebbe una delle opzioni preferite.

Un altro possibile candidato per questa posizione è Tobias Adrian, già direttore del Dipartimento mercati monetari e dei capitali del Fondo monetario internazionale. La presenza di questi nomi alternative dimostra la competitività della corsa alle nomine chiave. Il quadro rimane dinamico e soggetto a cambiamenti in base agli sviluppi dei negoziati intergovernativi.

Impatto finanziario e situazione economica

La Francia ha segnalato la propria disponibilità a puntare sull'incarico di responsabile delle operazioni di mercato. Questa posizione è attualmente ricoperta da Isabel Schnabel, che dovrebbe lasciare la banca centrale per trasferirsi al Fondo monetario internazionale a gennaio. Il candidato meglio posizionato per rappresentare Parigi in questa sede è Laurence Boone.

Boone è un'economista di grande esperienza, ex capo economista dell'OCSE ed ex ministra per gli Affari europei. Attualmente guida il Corporate e Investment Banking di Santander in Francia. Nonostante la forte posizione della Francia, la partita non è ancora chiusa. Due fonti hanno indicato che l'olandese Klaas Knot, altro candidato ufficiale alla presidenza, potrebbe ancora ottenere la nomina.

Advertisement

Rischi finanziari e contesto politico

La Francia rimane l'unico Paese a discostarsi dai partner sul fronte dello spread sovereign. Crescenti preoccupazioni per le finanze pubbliche e l'incertezza politica hanno contribuito a far scendere l'euro agli attuali 1,11 dollari, rispetto agli 1,17 registrati all'inizio dell'anno. Questo fenomeno aggrava ulteriormente l'inflazione, che rimane già a livelli elevati nella zona euro.

La Banca centrale europea ha espresso posizioni rigorose nel suo ultimo bollettino economico. Il documento rileva che l'inflazione di fondo rimane stabile, nonostante le incertezze che affliggono la crescita nel quarto trimestre. La sostenibilità delle finanze pubbliche è indicata come un'ancora cruciale per la stabilità economica più ampia.

L'eccezione dello spread sovrano francese rispetto all'Ois si è ampliata di 59 punti base, secondo quanto riportato dal documento. Questo dato sembra allontanare le ipotesi di interventi su misura da Francoforte a vantaggio della politica francese. La situazione rimane delicata e in evoluzione, con impatti diretti sui mercati finanziari e sulle politiche monetarie future.