La Francia garantirà la protezione dell'aeroporto di Rzeszow in Polonia dal 1 gennaio 2025, integrando i sistemi Patriot in una missione NATO strategica per l'Ucraina.

La Francia assumerà la responsabilità della difesa aerea dell'aeroporto di Rzeszow, in Polonia, a partire dal primo giorno del prossimo anno. Questa decisione, confermata dall'ambasciatore francese Etienne de Poncins a Varsavia il 6 novembre, sancisce l'ingresso delle attrezzature militari francesi in una missione operativa specifica. L'aeroporto di Rzeszow -Jasionka rappresenta il principale hub logistico per il trasferimento degli aiuti occidentali destinati all' Ucraina.

Integrazione sistemi Patriot e interoperabilità

Il nuovo dispiegamento militare prevede un'operazione congiunta tra i sistemi di difesa aerea francesi e i lanciatori Patriot di produzione americana. Questa combinazione tecnica offre un'opportunità concreta per verificare l'interoperabilità tra le due piattaforme belliche distinte. L'ambasciatore ha sottolineato che questa sarà la prima volta che le dotazioni francesi verranno impiegate con questo scopo specifico sul territorio polacco.

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Rotazione potenze NATO e copertura svedese

Attualmente, la protezione dell'infrastruttura critica è assicurata dai sistemi Patriot forniti dai Paesi Bassi. La rotazione delle potenze alleate continuerà con l'arrivo della Svezia, che prevede di dispiegare i propri equipaggiamenti il prossimo mese. Questa dinamica riflette il meccanismo di responsabilità condivisa tipico delle operazioni NATO nell'area di responsabilità centrale europea.

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Strategia logistica e durata operativa incerta

L'ambasciatore Etienne de Poncins non ha fornito dettagli sulla durata temporale dell'impegno francese per la salvaguardia del sito aeroportuale. La mancanza di una scadenza definita suggerisce un impegno flessibile, adattabile alle necessità strategiche del momento. La stabilità della catena di approvvigionamento rimane un obiettivo prioritario per gli alleati occidentali coinvolti nella crisi ucraina.