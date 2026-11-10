Francia convoca ambasciatore iraniano per cyberattacco supermercati

La Francia accusa Teheran del cyberattacco ai supermercati e minaccia ritorsioni. Il ministro Barrot punta alle sanzioni Ue dopo la convocazione dell'ambasciatore iraniano.

Parigi, 10 novembre. La Francia ha ufficialmente convocato l'ambasciatore iraniano martedì, intensifying la pressione diplomatica dopo aver attribuito a Teheran la responsabilità di un massiccio cyberattacco. L'incidente ha compromesso i sistemi di refrigerazione in centinaia di supermercati in tutta la Francia, causando la perdita di enormi quantità di cibo e incendi nei punti vendita. Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha immediatamente avvertito che Parigi potrebbe rispondere con misure di controffensiva informatica, definendo l'evento un'aggressione inaccettabile.

Identificazione delle Guardie Rivoluzionarie

Funzionari francesi hanno confermato che dietro gli attacchi c'erano le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. Questi gruppi hanno disabilitato i sistemi di refrigerazione commerciale across il paese a ottobre, causando danni economici e logistici significativi. La convocazione dell'ambasciatore, annunciata dal ministro il giorno precedente, si è svolta la mattina stessa. L'evento segna un'escalation nelle tensioni tra i due paesi, che sono già tese per anni di dispute sul programma nucleare e sulle attività regionali iraniane.

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Piano di Ritorsione e Sanzioni Europee

Jean-Noel Barrot, intervenendo sul canale televisivo France Info, ha dichiarato che la Francia spingerà per l'adozione di sanzioni dell'Unione europea. Ha definito l'attacco di portata e aggressività senza precedenti nel paese. Il ministro ha aggiunto che adotteranno tutte le misure necessarie, comprese alcune di cui non parleranno pubblicamente, se le riterranno proporzionate e necessarie per scoraggiare eventuali nuovi attacchi. Questa dottrina di difesa informatica offre alle autorità una serie di opzioni per rispondere all'aggressione percepita.

Contesto del Conflitto Digitale Globale

Gli attacchi informatici ai supermercati, che hanno colpito centinaia di punti vendita all'inizio di ottobre, sono stati tra i più devastanti dall'inizio della guerra con l'Iran a febbraio. Questo conflitto è caratterizzato da episodi sporadici di presunto sabotaggio digitale. Altri incidenti simili includono gli attacchi informatici contro il sistema di trasporto pubblico di Los Angeles a marzo e gli impianti di trattamento delle acque statunitensi a luglio. Questi eventi mostrano una tendenza crescente di attacchi cibernetici contro infrastrutture critiche a livello internazionale.

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Tensioni Diplomatiche e Reazioni Internazionali

La missione iraniana presso le Nazioni Unite non ha risposto alle richieste di commento lunedì. L'Iran nega sistematicamente di condurre operazioni informatiche malevole. Le relazioni tra Parigi e Teheran erano peggiorate nuovamente nell'estate dopo che l'Iran ha arrestato ed espulso due diplomatici francesi. La Francia ha risposto espellendo diplomatici iraniani. Le tensioni sono ulteriormente aumentate per il sostegno della Francia alla società civile iraniana e per la detenzione di cittadini francesi.

Impatto Economico e Reazioni Locali

L'attacco ha colpito catene di supermercati come Intermarché, con immagini di frigoriferi vuoti che circolano dopo l'evento. La perdita di cibo e gli incendi nei punti vendita hanno causato disagi significativi ai consumatori e alle aziende. L'evento ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture commerciali ai cyberattchi statali. Le autorità francesi stanno valutando le opzioni per punire i responsabili di questa aggressione e garantire la sicurezza futura del settore commerciale. La risposta internazionale a questi attacchi continua a evolversi man mano che si approfondisce la comprensione della loro portata.