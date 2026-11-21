La Presidenza francese definisce 'deludente' la nuova proposta di bilancio UE di Antonio Costa, evidenziando carenze su agricoltura e ricerca.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha presentato sabato 20 novembre 2026, a Bruxelles, una nuova proposta negoziale relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, coprendo il periodo 2028-2034. Questo documento rappresenta l'attempt principale per finanziare le politiche comunitarie future, dal sostegno ai settori agricoli allo sviluppo tecnologico industriale. Tuttavia, la reazione immediata da parte dei governi nazionali è stata severa, ponendo un rapido ostacolo al processo di approvazione previsto per i prossimi mesi.

Reazione francese al testo proposto

La Presidenza francese ha definito la proposta del Consiglio europeo come "profondamente deludente" in un comunicato ufficiale rilasciato sabato 21 novembre 2026 a Parigi. Gli uffici parigini hanno sottolineato che il testo presenta lacune significative rispetto alle aspettative dei ventisette Stati membri. In particolare, la critica si concentra sulla necessità urgente di garantire un sostegno al reddito stabile e adeguato per gli agricoltori europei, un pilastro storico della coesione sociale e economica dell'Unione.

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Deficit nella Politica Agricola Comune

Secondo la valutazione di Parigi, la nuova bozza scende ben al di sotto di quanto è effettivamente necessario per affrontare le crisi settoriali. La mancanza di adeguate garanzie per il reddito degli agricoltori è stata indicata come un punto debole strutturale della proposta. La Presidenza francese ha chiarito che, nello stato attuale delle cose, la proposta di Costa non fornisce una base solida per raggiungere un accordo politico tra i membri del blocco. Questa posizione mette in luce le divisioni profonde sulla gestione delle risorse finanziarie comunitarie, specialmente in un momento di forte pressione sui bilanci nazionali.

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Strumento per competere con USA e Cina

Il bilancio dell'Unione Europea rimane lo strumento fondamentale attraverso cui il blocco dei ventisette Stati membri finanzia tutte le sue policy chiave. Oltre all'agricoltura, le risorse sono destinate a sostenere l'industria manifatturiera e la ricerca scientifica. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività europea contro le potenze emergenti e consolidate, ovvero la Cina e gli Stati Uniti. Senza investimenti adeguati in innovazione e infrastrutture, la capacità dell'Europa di mantenere il suo ruolo di leader tecnologico e economico globale risulta seriamente compromessa dalle limitazioni finanziarie proposte.

Prossimi passi e impatti sul vertice

L'iter negoziale sembra ora intraporsi in una fase delicata, poiché la proposta iniziale deve essere rielaborata per tenere conto delle obiezioni sollevate dai governi membri. Il vertice UE che si è svolto a Bruxelles il 20 novembre 2026 non ha portato a una immediata adozione del testo, richiedendo ulteriori consultazioni tecniche e politiche. Gli analisti prevedono che le trattative si allungheranno nei prossimi mesi, con la necessità di trovare un compromesso che soddisfi le richieste di Parigi e di altri paesi chiave per evitare un deadlock completo nel finanziamento del periodo 2028-2034.