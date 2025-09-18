Francia: Decine di Migliaia di Persone Sceso in Piazza contro i Tagli alla Spesa Pubblica

In Francia è scoppiata una nuova ondata di proteste contro i potenziali tagli alla spesa pubblica nella legge di bilancio. Sindacati e movimenti sociali si sono mobilitati in tutta la nazione, chiedendo il mantenimento del welfare state e condannando la politica di austerità del nuovo governo.

Il 18 settembre decine di migliaia di persone hanno invaso le piazze di tutta la Francia in una giornata di scioperi e proteste, organizzata dai sindacati contro i possibili tagli alla spesa pubblica previsti nella prossima legge di bilancio . Si tratta della seconda giornata di mobilitazione in otto giorni, dopo quella del movimento “Bloquons Tout” del 10 settembre, alla quale secondo le autorità avevano partecipato 200mila persone.

A metà giornata del 18 settembre le autorità hanno registrato 253 azioni di protesta con 76.500 manifestanti, cifra inferiore alle 900.000 attese all'epoca delle grandi mobilitazioni contro la riforma delle pensioni nel 2023. «Questa giornata è già un successo», ha affermato Sophie Binet, leader del sindacato Confédération générale du travail (Cgt), mentre Marylise Léon, leader del sindacato Confédération française démocratique du travail (Cfdt) ha definito le proteste «un chiaro avvertimento al nuovo Primo Ministro Sébastien Lecornu». La manifestazione più grande si è svolta a Parigi, iniziando poco dopo le 14, mentre in precedenza alcuni scontri erano stati segnalati a Nantes (ovest) e Lione (est). La giornata di mobilitazione arriva dieci giorni dopo la nomina di Lecornu, che si trova di fronte alla stessa sfida del suo predecessore, François Bayrou: ottenere l'approvazione di una legge di bilancio che permetta di ridurre il debito pubblico, arrivato al 114% del PIL. Prima di essere sfiduciato, Bayrou aveva ribadito l'urgenza di risanare il bilancio dello stato, sostenendo che la crisi del debito mette a rischio «il futuro stesso della Francia». «I miei nonni e i miei genitori hanno lottato per lo stato sociale, e ora io sto lottando per i miei figli e i miei nipoti», ha dichiarato il 17 settembre Bruno Cavelier, un idraulico in pensione che ha partecipato alla manifestazione a Lione. Circa un terzo degli insegnanti ha aderito allo sciopero, mentre gli studenti hanno bloccato gli ingressi di decine di licei. Lecornu, il terzo primo ministro dopo lo scioglimento dell'assemblea nazionale, deciso dal presidente Emmanuel Macron nel giugno 2024, ha annunciato «cambiamenti di sostanza e di forma», senza fornire dettagli, e ha avviato le consultazioni con i partiti per formare un governo e definire un programma





