L'accordo franco-tedesco sulle batterie minaccia la produzione UE. T&E avverte: regole deboli favoriscono la Cina, a rischio il 90% della capacità locale prevista per il 2030.

La fragile alleanza politica tra Francia e Germania sulla normativa riguardante l'industria automobilistica e il marchio Made in Europe rischia di compromettere gravemente la competitività del continente europeo. Secondo un'analisi dettagliata presentata da Transport & Environment, l'ente europeo di riferimento per la decarbonizzazione dei trasporti, questa intesa indebolisce sia gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sia le regole stringenti sulla produzione locale delle batterie. La conclusione è netta: l'accordo garantirebbe appena il 13% della produzione di celle per batterie complessivamente prevista in Europa per l'anno 2030, lasciando scoperto un enorme divoto industriale.

Impatto devastante sulla produzione di celle locali

Transport & Environment mette in guardia i decisori politici sottolineando come norme troppo permissive sul contenuto locale, unitamente a target di riduzione delle emissioni meno rigorosi, rischino di cedere il controllo del mercato delle batterie e di tutta la relativa filiera ai concorrenti extraeuropei. L'Industrial Accelerator Act, la proposta legislativa attualmente in discussione tra il Parlamento europeo e gli Stati membri, prevede l'introduzione di specifici requisiti di contenuto locale. Tale misura mira a garantire che le risorse pubbliche, spesso scarse, e gli incentivi fiscali disponibili servano effettivamente a sostenere la produzione manifatturiera europea.

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L'analisi condotta dall'organizzazione evidenzia però che l'intesa franco-tedesca, introducendo regole di contenuto locale molto deboli, potrebbe mettere a serio rischio il 90% della produzione europea di batterie. Questa debolezza normativa destinerebbe a fabbriche situate fuori dall'Unione Europea ordini per 100 GWh di celle, una quantità equivalente a 1,5 milioni di pacchi batteria. Allo stesso tempo, 250 GWh di catodi, componenti critici per le accumulo di energia, verrebbero prodotti al di fuori del continente.

Situazione del Parlamento e obiettivi di riduzione CO2

L'industria europea delle batterie rischia di subire un ulteriore colpo significativo dalla posizione già approvata dalle commissioni competenti del Parlamento europeo. Tale documento è atteso per il voto finale in Aula nel mese di dicembre e prevede un indebolimento delle norme sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per le autovetture nuove immatricolate. Questa riduzione degli standard ambientali comporterebbe una diminuzione delle vendite di auto elettriche, riducendo di conseguenza la domanda di celle prodotte in Europa.

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Le stime indicano una riduzione di 247 GWh nella produzione di celle tra il 2027 e il 2032 rispetto agli scenari più ottimisti. Questa differenza rappresenta l'energia immagazzinata nelle batterie di circa 3,7 milioni di auto elettriche e corrisponde a quasi tre volte la capacità annua del più grande impianto di batterie esistente in Europa, situato in Polonia e gestito da LG Energy Solution. Molti stabilimenti stanno avviando ora la produzione e gran parte della capacità attesa per il 2030 proviene da impianti che oggi non sono ancora operativi.

Rischio per gli impianti attuali e futuro industriale

Questa nuova intesa politica potrebbe quindi mettere a rischio il futuro di stabilimenti chiave come Lyten (precedentemente Northvolt) in Svezia, PowerCo a Salzgitter in Germania e Verkor a Dunkerque in Francia. L'accordo franco-tedesco garantisce meno di quanto il mercato già sta producingo autonomamente. Impone infatti che le celle siano prodotte nell'Unione Europea solo nel 10% dei veicoli ammissibili nel biennio 2028-2029, nel 20% nel periodo 2030-2031 e solo nel 70% a partire dal 2032.

Tali obiettivi sono considerati assolutamente non ambiziosi se si considera che già oggi oltre la metà delle celle montate sui veicoli elettrici venduti nell'Unione Europea è prodotta in Europa. Nel 2030, l'accordo assicurerebbe una produzione di celle pari a circa 0,9 milioni di veicoli elettrici, mentre con un Industrial Accelerator Act basato rigorosamente sul Made in EU tale numero potrebbe raggiungere 4,6 milioni di veicoli.

Necessità di un perimetro rigoroso Made in EU

Per accedere agli incentivi previsti dall'Industrial Accelerator Act, le case automobilistiche dovranno acquistare in Europa una quota maggiore delle celle e dei catodi che oggi comprano prevalentemente dalla Cina. Tuttavia, se le regole dovessero trattare come europei anche i prodotti provenienti da Paesi con cui l'UE ha accordi di libero scambio, questi ordini e gli investimenti produttivi che ne deriverebbero andrebbero prima ai Paesi con costi di produzione più bassi, danneggiando gli stabilimenti europei.

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Rispetto a un perimetro esclusivamente europeo, nel 2030 potrebbero così finire fuori dall'Unione Europea ordini per circa 100 GWh di celle, pari alle batterie di circa 1,5 milioni di auto elettriche, e per 250 GWh di materiale attivo catodico, uno dei componenti delle batterie a più alto valore aggiunto. Transport & Environment ricorda che i produttori di materiale catodico hanno bisogno di contratti ampi e stabili prima di aumentare la produzione. Con un perimetro rigorosamente Made in EU, i requisiti sul materiale catodico sono raggiungibili entro il 2030 con ricorso limitato a partner affidabili.

Domanda aggiuntiva e raccomandazioni strategiche

Dal 2032 la produzione europea da sola potrebbe coprire il fabbisogno di materiale catodico delle auto elettriche che ricevono incentivi pubblici. L'Industrial Accelerator Act, se corretto, creerebbe una domanda aggiuntiva di 323 GWh di catodi prodotti nell'UE, portando il totale a 407 GWh. In questo scenario, il 94% della produzione europea attesa avrebbe un acquirente garantito. Transport & Environment chiede all'Unione di respingere la proposta dell'accordo franco-tedesco sulle batterie e di attenersi alle scadenze e ai requisiti previsti dalla proposta della Commissione europea.

L'organizzazione richiede inoltre di introdurre un perimetro rigorosamente Made in EU, o al massimo un elenco ristretto di partner affidabili comprendente i 27 Stati membri, lo Spazio economico europeo (che include Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e il Regno Unito. Infine, si chiede di non indebolire ulteriormente gli standard sulle emissioni di CO2 delle auto, per evitare che l'industria europea delle batterie faccia la fine di quella dei pannelli solari, perdendo capacità produttiva e tecnologica in favore della Cina.