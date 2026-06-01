Francia intercetta nave cisterna sospettata di violare sanzioni contro la Russia

La marina militare francese ha intercettato una nave cisterna sospettata di violare le sanzioni internazionali e legata al commercio petrolifero russo nell'Oceano Atlantico. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato un video su X che mostra i commando francesi che si calano dagli elicotteri sulla nave, durante un'operazione avvenuta in acque internazionali a 400 miglia (740 km) a ovest della Bretagna. La petroliera, salpata dal porto russo di Murmansk nell'Artico, era sospettata di volare sotto falsa bandiera e batteva bandiera del Madagascar. La Francia e la Gran Bretagna hanno collaborato per intercettare la nave e verificarne la documentazione, confermando i sospetti sulla sua bandiera. La Francia ha ordinato alla nave di dirigersi verso la terraferma francese sotto scorta della marina militare. La Russia ha condannato l'operazione come illegale e al limite della 'pirateria internazionale'.

La marina militare francese ha intercettato una nave cisterna sospettata di violare le sanzioni internazionali e legata al commercio petrolifero russo nell'Oceano Atlantico. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato un video su X che mostra i commando francesi che si calano dagli elicotteri sulla nave, durante un'operazione avvenuta in acque internazionali a 400 miglia (740 km) a ovest della Bretagna.

La petroliera, salpata dal porto russo di Murmansk nell'Artico, era sospettata di volare sotto falsa bandiera e batteva bandiera del Madagascar. La Francia e la Gran Bretagna hanno collaborato per intercettare la nave e verificarne la documentazione, confermando i sospetti sulla sua bandiera. La Francia ha ordinato alla nave di dirigersi verso la terraferma francese sotto scorta della marina militare. La Russia ha condannato l'operazione come illegale e al limite della 'pirateria internazionale'





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