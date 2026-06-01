Francia intercetta petroliera russa della flotta ombra nell'Atlantico. dura reazione del Cremlino

La Marina francese ha fermato la petroliera Tagor sospettata di violare le sanzioni sul petrolio russo. L'equipaggio russo avrebbe resistuto, aprendo un'indagine. Macron: atto di determinazione europea. Il Cremlino: illegale e pirateria.

Nuovo episodio di tensione tra Francia e Russia nel contesto delle sanzioni internazionali legate al conflitto in Ucraina . L'episodio recente ha visto la Marina francese intercettare la petroliera Tagor nell'Oceano Atlantico, a oltre settecento chilometri dalle coste bretoni, sospettata di far parte della cosiddetta flotta ombra russa, un network di navi utilizzato per eludere le restrizioni all'esportazione di petrolio.

L'operazione, confermata dal presidente Emmanuel Macron, è stata condotta con il supporto di partner internazionali, tra cui il Regno Unito. La nave, partita da Murmansk, navigava sotto bandiera camerunense, ritenuta irregolare dalle autorità francesi. A bordo ventitré membri dell'equipaggio. I militari sono saliti a bordo per verificare la documentazione e, riscontrate anomalie sulla nazionalità e sulla registrazione della bandiera, hanno dirottato la petroliera per ulteriori controlli.

Il comandante, cittadino russo, avrebbe rifiutato di obbedire agli ordini, rendendo necessario l'abbordaggio e il controllo dell'imbarcazione. La magistratura di Brest ha aperto un'indagine per mancata dimostrazione della nazionalità della nave, assenza di bandiera valida e rifiuto di obbedire alle autorità marittime.

Il presidente Macron ha rivendicato l'intervento come atto di determinazione europea nel contrasto all'elusione delle sanzioni, sottolineando che tali pratiche non solo violano il diritto internazionale e finanziano la guerra in Ucraina, ma pongono anche rischi ambientali e di sicurezza. La reazione del Cremlino è stata immediata e molto dura.

Il portavoce Dmitri Peskov ha definito il fermo illegale e ha parlato di un atto che rasenta la pirateria internazionale, affermando che l'operazione non sarebbe compatibile con il diritto internazionale e annunciando misure per proteggere le navi russe. La petroliera Tagor era già nota alle autorità occidentali, essendo soggetta a sanzioni sia europee sia statunitensi, e negli ultimi anni aveva più volte cambiato bandiera, pratica tipica della flotta ombra per rendere difficoltoso il tracciamento.

La flotta ombra russa comprende centinaia di petroliere e cargo che permettono a Mosca di continuare a esportare petrolio e materie prime nonostante le restrizioni poste dopo l'invasione dell'Ucraina. L'Unione europea ha inserito nelle liste nere quasi seicento imbarcazioni sospettate di appartenere a questa rete. Non è la prima volta che la Francia interviene contro navi sospettate di far parte della flotta ombra. Negli ultimi mesi la Marina francese ha già fermato altre petroliere legate ai traffici energetici russi.

In alcuni casi i proprietari hanno potuto riprendere la navigazione dopo il pagamento di sanzioni amministrative, mentre in altri sono stati avviati procedimenti giudiziari. L'episodio della Tagor rappresenta però uno dei più rilevanti, sia per la distanza dalla costa francese sia per il duro confronto diplomatico che ha immediatamente innescato tra Parigi e Mosca





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