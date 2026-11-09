Francia lancia rete G7 contro traffico droga nei porti

La Francia ha lanciato una nuova rete G7 con 14 porti per combattere il traffico internazionale di droghe migliorando il coordinamento tra dogane e polizia.

La Francia ha ufficialmente lanciato lunedì una nuova iniziativa internazionale guidata dal Gruppo dei Sette per contrastare il traffico globale di stupefacenti. Questa rete strategica collega i maggiori porti marittimi, i servizi doganali nazionali e le principali organizzazioni internazionali. L'obiettivo è migliorare radicalmente la condivisione di intelligence e il coordinamento operativo tra le agenzie preposte alla sicurezza. L'annuncio è stato dato durante il vertice dei ministri degli esteri del G7 tenutosi a Parigi.

Struttura e Partecipanti della Rete Internazionale

L'iniziativa coinvolge attualmente quattordici porti di rilievo strategico in tutto il mondo. I paesi membri del G7, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti, hanno aderito insieme a Brasile e Corea del Sud. A questa alleanza politica si aggiungono enti internazionali chiave come Interpol, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione marittima internazionale e l'Organizzazione mondiale delle dogane. Questa composizione garantisce una copertura globale su tutte le rotte commerciali principali.

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Obiettivi Operativi e Coordinamento Doganale

La rete mira a migliorare la cooperazione contro il traffico di stupefacenti attraverso gli snodi marittimi globali. L'approccio colpisce l'intera catena di approvvigionamento, dalla produzione fino ai mercati di destinazione. Gli scopi concreti includono la facilitazione della condivisione di informazioni riservate tra i paesi. Si punta inoltre a un migliore rilevamento dei container utilizzati dalle organizzazioni criminali. Il coordinamento tra le agenzie marittime, doganali e di polizia diventerà più fluido e immediato.

Dichiarazioni Ufficiali del Ministero degli Esteri

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha illustrato il progetto durante una conferenza stampa. Ha dichiarato che la dimensione internazionale permetterà di rafforzare gli sforzi già significativi del Ministero dell'Interno. Ha sottolineato come questo problema inflija un danno profondo alla società francese. Barrot ha invitato le altre istituzioni competenti a unirsi a queste iniziative comuni. La volontà è affrontare il fenomeno con una risposta unita e senza compromessi.

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Documenti governativi francesi evidenziano un aumento della cooperazione bilaterale negli ultimi mesi. Dal tardo 2025 la Francia ha concluso oltre venti accordi specifici sul traffico di droghe. C'è stato un incremento superiore al trenta percento del personale specializzato in America Latina e nei Caraibi. Questi dati dimostrano un impegno concreto e non solo retorico delle autorità nazionali.

Impatto sul Mercato e Prossimi Passi

La collaborazione con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente ha già dato risultati tangibili. Nel 2025 sono state estradate oltre venti persone coinvolte in attività criminali. La rete G7 mira a replicare questo successo su scala globale attraverso i porti. I prossimi passi includeranno esercizi congiunti e l'aggiornamento continuo dei protocolli di sicurezza. La stabilità delle rotte commerciali dipenderà dall'efficacia di queste nuove procedure. Il vertice è continuato con incontri riservati fino al 10 novembre a Parigi.