Francia: legislatori votano per abrogare leggi dell'epoca della schiavitù

I legislatori francesi hanno votato giovedì per abrogare formalmente le leggi dell'epoca della schiavitù che definivano lo status giuridico delle persone ridotte in schiavitù come "beni mobili" e giustificavano abusi e punizioni corporali.

I legislatori francesi hanno votato giovedì per abrogare formalmente le leggi dell'epoca della schiavitù che definivano lo status giuridico delle persone ridotte in schiavitù come "beni mobili" e giustificavano abusi e punizioni corporali, pur non includendo richieste di risarcimento.

Il passo, in gran parte simbolico, arriva nel mezzo di un dibattito in Francia sui risarcimenti per la schiavitù e sulla persistenza del razzismo e delle disuguaglianze legate al colonialismo nella società francese. Se adottato, il disegno di legge richiederebbe anche al governo di riferire al Parlamento sulle conseguenze della legge coloniale e sugli effetti duraturi della schiavitù per i territori francesi d'oltremare, sull'eredità della schiavitù sul razzismo e la discriminazione nella società francese e su come la storia della schiavitù viene insegnata nelle scuole.

La legislazione da abrogare, nota come "Code noir" in francese, si riferisce agli editti reali promulgati tra il 1685 e il 1724. Sebbene la schiavitù sia stata abolita dalla Francia nel 1848, il Code noir non è mai stato formalmente abrogato. Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo sostegno alla proposta, affermando che la legislazione vecchia non dovrebbe essere sopravvissuta fino ai giorni nostri.

Alcuni legislatori avevano sostenuto che il disegno di legge che abroga il Code noir dovrebbe includere richieste di risarcimento, ma Max Mathiasin, un centrista membro del Parlamento proveniente dall'isola francese del Caribe di Guadalupa, ha detto che non voleva "pesare" la proposta con loro.

"In mio parere, dobbiamo lottare per l'argomento dei risarcimenti, che è la questione essenziale", ha detto Marcellin Nadeau, un membro di sinistra del Parlamento proveniente dall'isola francese del Caribe di Martinica, che non ha votato. La Francia era il terzo maggior attore nella tratta atlantica di persone ridotte in schiavitù tra le nazioni europee, dopo l'Inghilterra e il Portogallo.

Ha iniziato il 13% delle spedizioni come parte del commercio dal XVI al XIX secolo, secondo il Memoriale per l'Abolizione della Schiavitù al Museo di Nantes. Le richieste di risarcimenti - che vanno dall'apologia ufficiale al risarcimento finanziario - hanno guadagnato slancio internazionalmente, anche se gli oppositori sostengono che gli stati e le istituzioni non dovrebbero essere tenuti responsabili dei crimini storici.

Nel mese di marzo, la Francia si è astenuta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite da una risoluzione africana che dichiarava la schiavitù il "crimine più grave contro l'umanità" e chiedeva risarcimenti





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