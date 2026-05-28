Francia: primo paese UE a rimborsare farmaci per la perdita di peso

Il governo francese coprirà le spese per i farmaci per la perdita di peso Wegovy e Mounjaro per i pazienti gravemente obesi che soddisfano determinati criteri di BMI e comorbilità. La misura, che entrerà in vigore a metà giugno, rappresenta una risposta alla crescente sfida della salute pubblica rappresentata dall'obesità e un impegno per garantire un'assistenza terapeutica adeguata.

La Francia diventerà il primo paese dell'Unione Europea a rimborsare il costo dei farmaci per la perdita di peso prescritti ai pazienti gravemente obesi a partire da metà giugno.

Il Ministro della Salute Stephanie Rist ha dichiarato che il governo francese coprirà le spese per i farmaci Wegovy e Mounjaro, prodotti rispettivamente da Novo Nordisk e Eli Lilly, per i pazienti che soddisfano determinati criteri di BMI e comorbilità. La misura è stata presa per affrontare la crescente sfida della salute pubblica rappresentata dall'obesità e per garantire un'assistenza terapeutica adeguata.

Il costo annuale per lo Stato è stimato in circa 100 milioni di euro (116 milioni di dollari) a regime, con i pazienti attualmente che pagano circa 300 euro al mese in media per i farmaci. La decisione è stata accolta positivamente dalle case farmaceutiche involved, che hanno elogiato la lungimiranza e l'impegno del sistema sanitario francese nell'affrontare la malattia cronica dell'obesità.

Inoltre, sia Novo Nordisk che Eli Lilly hanno lanciato versioni orali dei loro farmaci anti-obesità nel mercato statunitense altamente competitivo





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