Francia prolunga pattugliamento Atlantique 2 nel Mar Nero

L'aereo francese Atlantique 2 rimane in Romania per rafforzare la sorveglianza NATO. Estensione del periodo per garantire la sicurezza del traffico marittimo commerciale nelle acque del Mar Nero.

La Francia ha deciso di estendere la permanenza del proprio velivolo da pattugliamento marittimo nel Mar Nero, confermando il suo impegno nel rafforzare la sicurezza della regione. Questa decisione è stata resa nota da Mihail Kogalniceanu, in Romania, giovedì 5 novembre, durante una conferenza stampa dedicata all'attuale situazione strategica nell'area. Il prolungamento della missione mirerà a garantire una sorveglianza continua e più robusta delle rotte commerciali marittime che attraversano le acque internazionali, minacciate da recenti escalation belliche.

Estensione del dispiegamento aereo francese

Il comandante del velivolo, identificato solamente per motivi di sicurezza dalle forze navali francesi, ha annunciato che l'aereo rimarrà in servizio per diverse settimane a partire da quella data. La presenza dell'Atlantique 2 è stata inizialmente stabilita il 18 ottobre, quando la Francia ha temporaneamente schierato il suo assetto nella base aerea rumena di Mihail Kogalniceanu. Questa mossa è avvenuta su richiesta esplicita della NATO, dopo che gli Stati membri Romania e Bulgaria avevano sollevato preoccupazioni riguardanti l'aumento delle minacce navali nella zona.

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Sorveglianza anti-drone e protezione del traffico

Il velivolo Atlantique 2 è stato specificamente progettato per rilevare minacce subacquee e superficiali, inclusi sottomarini, navi da guerra, mine navali e droni marini. Il suo ruolo primario è puramente di sorveglianza e rilevamento, non di combattimento diretto. L'equipaggio è addestrato a identificare le minacce in tempo reale, permettendo alle autorità locali di intervenire. Tuttavia, l'operatore del velivolo ha chiarito pubblicamente che la piattaforma non è dotata di armamenti per neutralizzare o intercettare fisicamente i droni autonomi, limitandosi a fornire allerte precoci.

Conseguenze degli attacchi alle navi mercantili

Gli attacchi contro il traffico marittimo commerciale nel Mar Nero hanno raggiunto livelli di gravità senza precedenti nel recente passato. Nel mese di ottobre, almeno nove navi cargo sono state colpite direttamente nelle acque al largo delle coste della Romania e della Bulgaria. Questi eventi bellici hanno causato un bilancio umano tragico, con circa 34 marinai che risultano morti o dispersi a seguito delle esplosioni e degli affondamenti. La regione, cruciale per l'esportazione globale di grano, petrolio e prodotti petroliferi, è diventata un teatro di instabilità crescente.

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Prevenzione e risposta alle minacce tecnologiche

Il valore operativo della sorveglianza aerea è stato evidenziato dal caso della nave portacontainer greca Contship Jet. Il 28 ottobre, tre droni marini hanno attaccato e affondato il vascello nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Grazie al rilevamento tempestivo operato dall'Atlantique 2, il comandante dell'aereo francese è riuscito a inviare un avviso alle autorità bulgare e all'equipaggio della nave un'ora prima dell'impatto. Questa previsione ha permesso all'equipaggio di evacuare in sicurezza, evitando vittime umane in quell'occasione specifica.

Impegni strategici e risposta della NATO

Questa crisi marittima pone la NATO davanti a una sfida significativa per la sicurezza collettiva ai margini del fianco orientale dell'Alleanza. La Russia ha ripetutamente negato di aver preso di mira direttamente i paesi confinanti con l'Ucraina, sostenendo che gli obiettivi erano militari ucraini. In risposta a queste minacce tecnologiche, la NATO ha annunciato un impegno finanziario massiccio per il futuro. L'Alleanza ha dichiarato la volontà di investire oltre 40 miliardi di dollari nello sviluppo di capacità anti-drone nei prossimi cinque anni, ribadendo la sua dottrina di difesa "inamovibile" per tutti i membri, inclusi quelli affacciati sul Mar Nero.